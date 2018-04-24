На «Лада-Арене» пройдет хоккейный «Кубок Тольятти»
На льду «Лада-Арены», с 24 по 28 апреля, пройдет традиционный турнир «Кубок Тольятти». Пять команд по итогам кругового турнира определят победителя и призеров.
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На льду «Лада-Арены», с 24 по 28 апреля, пройдет традиционный турнир «Кубок Тольятти». Пять команд по итогам кругового турнира определят победителя и призеров.
За победу в турнире поспорят: «Ладья» (Тольятти), «Стальные Лисы» (Магнитогорск), «Спутник» (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), «Челны» (Набережные Челны).
Вход на матчи по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассах ЛДС «Лада-Арена», сообщает официальный сайт клуба.