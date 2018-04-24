«Мы все умрем!» Крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники

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В 2005 году, когда из-за аварии в энергосистеме Москвы на несколько часов была отключена подача электроэнергии в половине районов столицы, Подмосковья, а также Тульской, Калужской и Рязанской областей, у жителей, лишенных источников информации, стали нарастать панические настроения.

По Подмосковью поползли фантастические слухи: якобы в результате взрыва некоей АЭС разрушена половина столицы, скоро ожидаются радиоактивные осадки, и надо немедленно запасаться продуктами, водой, йодом и красным вином. Продавцы всего за несколько часов распродали весь свой товар, включая абсолютный «неликвид».

Когда электроэнергия вернулась в дома, безумие прекратилось. Но этот случай наглядно свидетельствует: современный человек подвержен панике ничуть не меньше, чем его исторические предшественники.

История, которую мы рассказали выше, произошла от недостатка информации. Но бывает и наоборот: ложная информация провоцирует у людей панические настроения. Причем виновники происшедшего, как правило, совершенно не рассчитывают на подобный эффект.

1938 год. Нашествие марсиан на Америку

Этот случай давно стал классическим примером массовой паники, спровоцированной радиопередачей.

Знаменитый актер, режиссер и сценарист Орсон Уэллс с труппой Mercury Theatre on the Air решил организовать радиопостановку книги Герберта Уэллса «Война миров». Спектакль, который прозвучал в эфире радиостанции CBS 30 октября 1938 года, был стилизован под обычную программу передач. Аудитория станции, услышав объявление о начале радиоспектакля, вскоре о нем забыла, поскольку в эфире начался концерт.

Концерт был прерван сообщениями о странных вспышках на Марсе. За ними последовали новости о высадке марсиан на Землю и их боях с частями полиции и американской армии.

Лишь через 40 минут слушателям напомнили, что все происходящее — просто радиоспектакль. Но было уже поздно. Американцы хватали винтовки и готовились сразиться с пришельцами, менее храбрые спасались бегством. Считается, что паника охватила более миллиона человек. На дорогах образовались многокилометровые пробки, состоящие из машин беженцев. Некоторые настолько себя накрутили, что уверяли, будто реально чувствуют запах химических веществ, использованных марсианами для отравления землян.

Многочисленные иски слушателей против Орсона Уэллса и CBS были отклонены: судьи пришли к выводу, что авторы постановки не преследовали злого умысла и не стремились к подобному результату.

Источник: AP 2018

1926 год. Революция в Лондоне.

За 12 лет до постановки Орсона Уэллса нечто подобное произошло в Лондоне. Невольным провокатором выступил другой талантливый человек: религиозный проповедник и автор детективов Рональд Нокс.

В эфире радиостанции BBC прозвучал «Репортаж с баррикад»: зарисовка о якобы начавшейся в Лондоне революции. Как и в случае с Уэллсом, перед началом «репортажа» прозвучало предупреждение о том, что речь идет о вымышленных событиях.

А дальше радиослушатели узнали от «корреспондента», что Биг-Бен разрушен минометным огнем, отель «Савой» сожжен, миллионер Теофилус Гуч растерзан, а министр транспорта, пытавшийся бежать в женском платье, повешен на столбе.

Масштаб паники не был сравним с американским, но полиции пришлось успокаивать немало обывателей, просивших помощи, а также приводить в чувство десятки теряющих сознание дам. Нокса к уголовной ответственности не привлекли, но на некоторое время отстранили от радиоэфира.

1874 год. Звери-людоеды в Нью-Йорке

В XIX веке с задачей создания паники на ровном месте отлично справлялись газетчики. 9 ноября 1874 газета New York Herald сообщила читателям о побеге животных из зоопарка в Центральном парке. В материале говорилось о том, что среди сбежавших есть опасные хищники, которые теперь бесчинствуют на улицах города. Как утверждалось в статье, жертвами зверей стали 49 человек, еще более 200 получили ранения.

Статья завершалась словами о том, что все написанное в ней — выдумка. Судя по всему, до конца мало кто дочитывал, поскольку жители Нью-Йорка стали готовиться к настоящей войне.

Многие забирали детей из школ и запирались в домах. Более храбрые объединялись в небольшие отряды, собираясь очистить город от людоедов. Редактору New York Herald Томасу Коннери пришлось покаяться. Он пояснил, что таким необычным способом хотел привлечь внимание к тому, что в зоопарке действительно не соблюдаются меры безопасности.

1989 год. Крысы-мутанты в метро Москвы

В разгар гласности и перестройки новые издания множились с невероятной скоростью. И вот одно из них опубликовало рассказ о том, что туннели Московского метрополитена оккупированы огромными крысами-мутантами, рост которых составляет то ли 50 см, то ли 1 метр в холке. В статье приводились откровения бойца специального отряда, который уничтожает чудовищных тварей при помощи огнеметов.

Статью перепечатали и другие СМИ, и вскоре москвичи стали бояться заходить в метрополитен. Остановка в туннеле вызывала настоящую панику. Самые храбрые пытались рассмотреть крыс через стекло вагона метро.

Известный диггер Вадим Михайлов в 2016 году в интервью «Ленте.ру» утверждал, что имеет прямое отношение к истории о крысах: «Эта история пошла действительно с нас, хотя мы отрицали их существование. Вот как родился этот миф. Журналист Владимир Руга с моего молчаливого согласия написал, как диггеры с помощью автоматов и огнеметов уничтожают под землей крыс-мутантов. Это была юмористическая заметка, но люди в нее поверили. Когда ко мне обратились, я объяснил, что под землей водится пасюк в холке 15 сантиметров, в длину может достигать до 25−30 сантиметров, с хвостом до 45−50 сантиметров. Журналисты тут же сделали свой вывод, что 50 сантиметров — это основная длина туловища крысы, а еще через несколько публикаций выходило, что в метро водятся крысы размером со среднюю собаку. Рыбы-мутанты и тараканы-мутанты реально существовали, и мы их сняли на видео, но это было неинтересно желтой прессе».

Интересно, что некоторые и сегодня убеждены в том, что крысы-мутанты есть и по-прежнему бродят где-то в подземных лабиринтах.

2010 год. Нападение России на Грузию

13 марта 2010 года Грузия пережила шок. Телеканал «Имеди» в вечернем выпуске новостей сообщил, что Россия совершила вторжение в страну, президент Саакашвили убит, российские военные части на подходе к Тбилиси. Также сообщалось о формировании нового правительства во главе с Нино Бурджанадзе. В Грузии после сообщений «Имеди» началась паника, служба скорой помощи зафиксировала увеличение вызовов в связи с инфарктами. И лишь через полчаса выяснилось, что все это был «специальный репортаж о возможном развитии событий».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J-lEjIR7hAo?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Грузии грянул грандиозный скандал. Поскольку телеканал «Имеди» находился под полным контролем властей, ни у кого не возникло сомнений в том, что выход подобной передачи в эфир был санкционирован главой страны Михаилом Саакашвили. Власти, правда, пытались дистанцироваться от действий журналистов, но им не поверили. Тем более что вслед за этим Саакашвили заявил:

Естественно, фильм был неприятным, но главное, что было неприятно, и хочу, чтобы все хорошо это поняли, вчерашний репортаж был максимально приближен к реальности, максимально близко к тому, что может произойти на самом деле или что в голове у врага Грузии.

В итоге Мишико дошутился: сегодня он не может появиться в Грузии, поскольку его ждет судебное преследование. Не за мистификацию, конечно, но и она, несомненно, внесла вклад в его дурную репутацию.

Источник: Reuters

2018 год. Ядерный удар по Гавайям

13 января 2018 года около 8:00 по местному времени на мобильные телефоны жителей Гавайев поступило оповещение: «Угроза ракетного нападения на Гавайи. Немедленно найдите убежище. Это не учения».

Сообщение было продублировано бегущей строкой на местных телеканалах. Также о ракетной атаке сообщили интернет-СМИ, опубликовавшие новость с пометкой «срочно». Например, издание Hawaii 24/7 оповещало:

Гавайям объявлено предупреждение об угрозе ракетной атаки. Немедленно пройдите в укрытие. Это не учения.

Член Конгресса от штата Гавайи Тулса Хаббард рассказала позднее журналистам: «Вы не можете себе представить, что началось. Такая угроза на Гавайях действительно существует, поэтому люди, которые получили это сообщение на свои телефоны, подумали, что у них и членов их семей осталось всего 15 минут до гибели».

Люди в панике бросали автомобили и бежали в сторону того, что считали надежным укрытием. Шок пережили и простые обыватели, и знаменитости.

«Я проснулся сегодня на Гавайях, и у меня осталось 10 минут жизни», — написал в соцсети голливудский актер Джим Керри.

Один из местных депутатов признался, что они с семьей укрылись в ванной, плакали и молились.

Кто-то пытался спрятаться в гараже, кто-то уповал на надежность мостов: под ними в первую очередь искали убежище водители. По свидетельству местных СМИ, движение на главном шоссе столицы Гавайев Гонолулу было полностью блокировано.