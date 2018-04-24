Фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» стартовал с аншлага
На гастроли приехали артисты Большого театра Мария Аллаш и Егор Хромушин.
На гастроли приехали артисты Большого театра Мария Аллаш и Егор Хромушин.
В Воронеже стартовал третий фестиваль «Воронежские звезды мирового балета». Творческий форум посвящен 200-летию выдающегося хореографа Мариуса Петипа.
Открылся фестиваль «Лебединым озером» Чайковского — самым известным балетом с хореографией Петипа. Главные партии в спектакле —
Перед спектаклем в фойе артисты хора представили концертную программу «Музыка эпохи Петипа в музее», премьера которой состоится 25 апреля в Доме губернатора. Кроме того, зрители увидели две выставки. На первом этаже в течение фестиваля можно посмотреть фотографии Александра Самородова, а в фойе второго этажа — театральные плакаты художника Олега Савостюка, работавшего с 1960 по 1980 годы в Большом театре.
В последующей программе фестиваля зрители увидят: 26 апреля вечер современной хореографии (три балета «Бизе-сюита», «Болеро», «Просветленная ночь»), 27 апреля «Жизель», 28 апреля «Корсар».