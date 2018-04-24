Фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» стартовал с аншлага

Открылся фестиваль «Лебединым озером» Чайковского — самым известным балетом с хореографией Петипа. Главные партии в спектакле — Одетту-Одиллию и принца Зигфрида исполнили артисты Большого театра Мария Аллаш и Егор Хромушин. Из воронежских артистов в спектакле приняли участие Максим Данилов, исполнивший партию Ротбарта, Иван Негробов, танцующий в воронежском театре принца, воплотивший в этот раз на сцене образ Шута, а также Елена Батищева, Михаил Ветров, Марта Луцко, Екатерина Любых, Юлия Непомнящая и другие.

Перед спектаклем в фойе артисты хора представили концертную программу «Музыка эпохи Петипа в музее», премьера которой состоится 25 апреля в Доме губернатора. Кроме того, зрители увидели две выставки. На первом этаже в течение фестиваля можно посмотреть фотографии Александра Самородова, а в фойе второго этажа — театральные плакаты художника Олега Савостюка, работавшего с 1960 по 1980 годы в Большом театре.