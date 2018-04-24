За казенный счет

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С января 2019-го у россиян появится возможность съездить в отпуск за счет работодателя. Соответствующий федеральный закон, который почти год рассматривала Госдума, одобрил Совет Федерации. Об этом стало известно в понедельник, 23 апреля. В то же время ликование многих граждан может оказаться преждевременным. Портал iz.ru изучил документ, чтобы понять, какие льготы в действительности могут ждать компании и их сотрудников и для чего разрабатывался новый закон.

Налоги и туризм

В понедельник, 23 апреля, на сайте Совета Федерации появилось сообщение о том, что в числе документов, одобренных на сессии 18 апреля, был и новый федеральный закон, официальное название которого — «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В действительности же речь в нем идет не столько о налогах, сколько о туризме. Точнее, и о том, и о другом.

В соответствии с новым законом работодатели смогут включать в фонд заработных плат расходы, которые они потратили на организацию отпуска сотрудников, чтобы получить таким образом налоговые льготы.

Сами поправки в Налоговый кодекс будут незначительными. Статью 255 НК РФ (в которой в принципе перечислены все возможные виды расходов на оплату труда, включая зарплаты, надбавки и всевозможные дополнительные начисления) в случае вступления закона в силу расширят подпунктом 24.2 о расходах «на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации». После чего соответствующие правки внесут также в пункт 29 статьи 270 о расходах, не учитываемых в целях налогообложения.

Здесь стоит обратить внимание, что вывод о том, что закон даст всем россиянам право путешествовать за счет работодателя, не совсем корректен. Речь идет лишь о том, что работодатель получит дополнительные льготы, которые потенциально могут простимулировать его потратиться на оплату турпутевок. Например, чтобы улучшить соцпакет и привлечь более квалифицированных сотрудников. Но решение по-прежнему остается за работодателем — делать это компании никто не обязывает.

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В соответствии с текстом самого закона (законопроект с учетом всех поправок и пояснительная записка были опубликованы на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности) претендовать на оплату турпоездок могут сами сотрудники, их ближайшие родственники (например, муж или жена), их дети (в том числе усыновленные) и подопечные в возрасте до 18 лет. Если ребенок учится на очном отделении, то возрастные рамки расширяются до 24 лет.

Возмещаются расходы на перевозки всеми видами транспорта (поезд, самолет, автомобильные перевозки), а также проживание, питание и экскурсии — при этом компания может самостоятельно приобрести тур или отдельные услуги, а может возместить сотруднику деньги, потраченные на организацию поездки. Общая сумма затрат на каждого из участников не может превышать 50 тыс. рублей.

Важный момент — всё это работает только для поездок по России. Никаких льгот за оплату зарубежной турпутевки сотрудника работодатель не получит.

Бонус для сотрудника и инструмент для работодателя

Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, размещенной на официальном сайте Государственной думы, его авторы рассчитывают таким образом поддержать развитие внутреннего и социального туризма, особенно на фоне роста стоимости туристических услуг и снижения реальных доходов населения.

Источник: Flickr

Нововведения, как рассчитывают законотворцы, помогут одним выстрелом убить сразу нескольких зайцев. С одной стороны, за счет роста оборота на рынке внутреннего туризма вырастет прибыль туристических компаний, отелей, санаториев и других участников. С другой — у людей появится дополнительный стимул проводить отпуск на территории страны.

Компании же, по мнению депутатов, не только смогут повысить свою привлекательность в глазах квалифицированных специалистов, но и получат дополнительные инструменты в борьбе за более пропорциональное распределение отпусков действующих сотрудников. Теперь, например, кому-то из сотрудников можно будет предложить отправиться в отпуск не в самое удобное время, зато по оплаченной компанией путевке.

Кроме того, по мнению создателей закона, новые меры должны помочь повысить уровень жизни малообеспеченных и многодетных семей.

«Для многих семей, особенно с невысоким уровнем дохода, это может стать шансом провести отпуск со своей семьей, приобщаясь к природной красоте и историческому наследию нашей страны», — подчеркивается в тексте сопроводительной записки.

Когда можно ехать?

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У документа довольно долгая история. Законопроект поступил на рассмотрение нижней палаты парламента еще в конце апреля 2017-го. Его авторами стали член Совета Федерации от Курской области Валерий Рязанский, председатель экспертного совета по туризму при комитете Совфеда Игорь Фомин и сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев. На сайте Системы обеспечения законодательной деятельности среди авторов инициативы также указывается депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

В конце мая законопроект был принят в первом чтении, однако второе он прошел только в начале осени, после чего был забыт на несколько месяцев.

Вновь депутаты вернулись к нему уже в начале апреля 2018-го, и тут процесс рассмотрения пошел значительно быстрее: 10 апреля он был окончательно принят в третьем чтении и попал на рассмотрение в Совет Федерации, где был одобрен в течение недели.