В Петербурге установят раскрашенные фигуры 33 котов-футболистов к ЧМ-2018

Во вторник первую ростовую фигуру кота-футболиста распишет петербургский художник, основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин. Остальные 32 кота (по количеству стран-участниц чемпионата мира) будут расписаны студентами художественных училищ и учащимися детских художественных школ.

«Цель проекта — привлечение дополнительной аудитории (дети, подростки, родители, любители животных) к участию в подготовке к чемпионату мира и создание положительного имиджа города путем популяризации идеи заботы о животных среди футбольных болельщиков, жителей и гостей города», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, акция позволит юным художникам не только приобщиться к подготовке к чемпионату мира по футболу и социальному проекту заботы о животных, но и продемонстрировать свои таланты.

«На время подготовки и проведения чемпионата мира коты-футболисты получат прописку в разных точках города, а гости и жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в квесте «Собери всех котов-футболистов-пришли селфи — получи приз», — отмечается в сообщении.

Группа художников «Митьки» сложилась в 1980-е годы, в нее входили около двух десятков человек. Группа названа в честь одного из них, идеолога объединения Дмитрия Шагина. Группа быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных «сочувствующих». «Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского (в то время) неофициального искусства второй половины ХХ века.