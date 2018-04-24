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06:38 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге установят раскрашенные фигуры 33 котов-футболистов к ЧМ-2018

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Художественный марафон «Моя любовь — футбол и кот!», в рамках которого распишут 33 фигуры котов-футболистов, стартует в Санкт-Петербурге во вторник, сообщает городской комитет по развитию туризма.

Во вторник первую ростовую фигуру кота-футболиста распишет петербургский художник, основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин. Остальные 32 кота (по количеству стран-участниц чемпионата мира) будут расписаны студентами художественных училищ и учащимися детских художественных школ.

«Цель проекта — привлечение дополнительной аудитории (дети, подростки, родители, любители животных) к участию в подготовке к чемпионату мира и создание положительного имиджа города путем популяризации идеи заботы о животных среди футбольных болельщиков, жителей и гостей города», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, акция позволит юным художникам не только приобщиться к подготовке к чемпионату мира по футболу и социальному проекту заботы о животных, но и продемонстрировать свои таланты.

«На время подготовки и проведения чемпионата мира коты-футболисты получат прописку в разных точках города, а гости и жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в квесте «Собери всех котов-футболистов-пришли селфи — получи приз», — отмечается в сообщении.

Группа художников «Митьки» сложилась в 1980-е годы, в нее входили около двух десятков человек. Группа названа в честь одного из них, идеолога объединения Дмитрия Шагина. Группа быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных «сочувствующих». «Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского (в то время) неофициального искусства второй половины ХХ века.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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