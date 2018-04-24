В Хабаровске образцовые семьи получат почетный знак мэра города

Источник: Комсомольская правда

Заявки от претендентов на награду принимали с февраля по апрель текущего года — традиционно почетный знак присуждается семьям, активно участвующим в социально-политической жизни города, родившим, усыновившим, взявшим под опеку или в приемную семью пять и более детей.

— В этом году комиссия выбрала четыре семьи. Среди них супруги Владимир и Оксана Балабановы, воспитавшие и продолжающие воспитывать шестерых детей, причем старшему сыну 31 год, и он уже обзавелся семьей, а младшему — 2 года, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Другая семья победителей конкурса — Любовь и Сергей Болотины. Своим шестерым детям они с раннего детства прививают любовь к спорту и искусству, старшие дети помогают родителям в воспитании младших сестер и братьев.

В третьей семье Евгения и Евгении Покаместовых растут 9 детей — каждый одарен по-своему, старшие занимаются в музыкальной, хореографической, художественной школах и учат иностранные языки, а младшие дети любят играть и рисовать.