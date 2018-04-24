В Хабаровске образцовые семьи получат почетный знак мэра города
Четыре многодетных семейства наградят в канун Дня семьи 11 мая.
Четыре многодетных семейства наградят в канун Дня семьи 11 мая.
Заявки от претендентов на награду принимали с февраля по апрель текущего года — традиционно почетный знак присуждается семьям, активно участвующим в
— В этом году комиссия выбрала четыре семьи. Среди них супруги Владимир и Оксана Балабановы, воспитавшие и продолжающие воспитывать шестерых детей, причем старшему сыну 31 год, и он уже обзавелся семьей, а младшему — 2 года, — рассказали в
В третьей семье Евгения и Евгении Покаместовых растут 9 детей — каждый одарен
А четвертая семья растит пятерых спортсменов — ребята не раз становились призерами в городских, краевых и международных соревнованиях по боксу, плаванию, тхэквондо и баскетболу.