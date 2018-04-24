Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван режим сна, приближающий людей к смерти
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Дочь Скрипаля удалила все фото с отцом и сбежала в Москву - СМИ
Гурцкая: «Врачи обнаружили у меня рак»
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12Акции протеста в Армении
09:21 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону состоится российская премьера фильма «Собибор»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр — РИА Новости. Российская премьера военной драмы «Собибор», выход которой приурочен к 75-летней годовщине восстания узников нацистского лагере смерти, пройдет 24 апреля в Ростове-на-Дону.

Источник: РИА Новости

Мировая премьера фильма уже состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали родной город главного героя Александра Печерского. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

В Ростове-на-Дону фильм будет показан в кинотеатре в ТРЦ «Горизонт». Ленту представит Константин Хабенский, не только сыгравший главную роль, но и впервые выступивший как режиссер. Специальными гостями премьеры станут потомки Александра Печерского, а также представители Фонда Печерского, которые консультировали создателей «Собибора» на съемочной площадке. Также 24 апреля в Ростове-на-Дону откроют памятник Александру Печерскому.

Помимо Константина Хабенского, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие. Оператором-постановщиком стал известный литовский мастер, член Европейской киноакадемии, обладатель многих престижных наград — Рамунас Грейчюс («Экскурсантка», «Джентльмены, удачи!», «Герой»). Фильм снят производственными компаниями Cinema Production и «Фетисов Иллюзион» при поддержке Фонда Александра Печерского.

Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня». МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Все новости региона
 В Ростове-на-Дону состоится российская премьера фильма 'Собибор'
В Ростовской области начали строительство Багаевского гидроузла
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Роскомнадзор расширяет возможности ограничения доступа к сайтам
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Пользователи Сети нашли фото с «Трампом» в огороде
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь