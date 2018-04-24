В Ростове-на-Дону состоится российская премьера фильма «Собибор»

Источник: РИА Новости

Мировая премьера фильма уже состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали родной город главного героя Александра Печерского. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

В Ростове-на-Дону фильм будет показан в кинотеатре в ТРЦ «Горизонт». Ленту представит Константин Хабенский, не только сыгравший главную роль, но и впервые выступивший как режиссер. Специальными гостями премьеры станут потомки Александра Печерского, а также представители Фонда Печерского, которые консультировали создателей «Собибора» на съемочной площадке. Также 24 апреля в Ростове-на-Дону откроют памятник Александру Печерскому.

Помимо Константина Хабенского, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие. Оператором-постановщиком стал известный литовский мастер, член Европейской киноакадемии, обладатель многих престижных наград — Рамунас Грейчюс («Экскурсантка», «Джентльмены, удачи!», «Герой»). Фильм снят производственными компаниями Cinema Production и «Фетисов Иллюзион» при поддержке Фонда Александра Печерского.