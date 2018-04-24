Задержанное в Приморье судно освобождено
Экипаж судна «Lark», задержанный в Приморье, получил зарплату за четыре месяца, об этом DEITA. RU сообщили в
Экипаж судна «Lark», задержанный в Приморье, получил зарплату за четыре месяца, об этом DEITA. RU сообщили в
Как рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов, ведомость о выплате долга, подписанная всеми членами команды, уже передана капитану порта Находка для снятия ареста с теплохода: «Моряки выразили искреннюю благодарность нашему профсоюзу за помощь в борьбе за их права, а также средствам массовой информации, которые осветили сложную ситуацию, сложившуюся на борту».
Напомним, теплоход «Lark» арестовали в порту Находка за долги работодателя перед экипажем в размере 50 тысяч долларов США.
Таисия Масина.