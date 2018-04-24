Наносить разметку на дороги Владивостока будут по-новому

Источник: VLADNEWS

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» протестировало машину для нанесения дорожной разметки термопластиком «Borum» после ремонта. Испытания успешно прошли на минувшей неделе, специалисты нанесли «зебру» из термопластика на улице Снеговой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Испытаниям предшествовал ремонт оборудования. Дорогостоящая техника не использовалась несколько лет: при эксплуатации машины «Borum» был сломан один из самых важных элементов экструдер. Для проведения ремонта были закуплены необходимые детали и приглашён специалист из Москвы, который отремонтировал и настроил оборудование, рассказали в МБУ «СГТ».

«В день испытаний температура воздуха и дорожного полотна были гораздо ниже положенных 15 градусов, поэтому прежде чем приступать к нанесению “зебры”, дорожное покрытие очистили от пыли и прогрели до 25 градусов, отметила заместитель директора муниципального учреждения “Содержание городских территорий” Екатерина Золотоева. Испытания прошли успешно, машина готова к эксплуатации».

Отметим, особое внимание качеству дорожной разметки поручил уделить глава Владивостока.

«Задача минимум добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии. Нужно переходить на термопластик это качественный, практичный и долговечный материал, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании», подчеркнул Виталий Веркеенко.