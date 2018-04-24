Одна из самых запущенных улиц Владивостока преображается
Во Владивостоке ведется ремонт дорог, работы идут сразу на двух участках — улицах 50 лет ВЛКСМ и Коммунаров, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Во Владивостоке ведется ремонт дорог, работы идут сразу на двух участках — улицах 50 лет ВЛКСМ и Коммунаров, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Начался ремонт этих улиц на минувшей неделе с ремонта тротуаров, замены тротуарного и дорожного бортового камня, а также с фрезерования старого асфальтобетонного покрытия.
Строители демонтировали старые бордюры, подготовили основание и установили 500 метров тротуарного и 800 метров дорожного бортового камня. Кроме того, старое дорожное покрытие демонтировано на площади более 4 тысяч квадратных метров, сообщили в управлении дорог и благоустройства.
Михаил Грач.