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06:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Одна из самых запущенных улиц Владивостока преображается

Во Владивостоке ведется ремонт дорог, работы идут сразу на двух участках — улицах 50 лет ВЛКСМ и Коммунаров, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Начался ремонт этих улиц на минувшей неделе с ремонта тротуаров, замены тротуарного и дорожного бортового камня, а также с фрезерования старого асфальтобетонного покрытия.

Строители демонтировали старые бордюры, подготовили основание и установили 500 метров тротуарного и 800 метров дорожного бортового камня. Кроме того, старое дорожное покрытие демонтировано на площади более 4 тысяч квадратных метров, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Михаил Грач.

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