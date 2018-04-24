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06:15 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики рассказали, к чему приведёт резкое потепление в Приморье

В Приморском крае установилась хорошая тёплая погода. Во второй половине недели температурный фон по краю может подняться до 26 градусов со знаком «плюс». Небольшие дожди возможны на севере региона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в течение рабочей недели по югу Дальнего Востока будут смещаться циклоны, двигаясь с Китая на Хабаровский край. Приморье окажется в тёплом секторе этих циклонов, поэтому, в основном, осадков не ожидается.

Лишь во второй половине недели есть вероятность небольших дождей на севере края. Температурный фон будет достаточно высоким: в ночные часы +1… +8, правда, на востоке воздух может выхолодится до -5. Днём воздух прогреется до +19… +26, на побережье +12… +18. Во второй половине недели температурный фон повысится на 2−5 градусов.

Во Владивостоке осадки маловероятны. Температура воздуха в ночные часы составит +5… +9 градусов, максимальная днём +16… +19, днём в пятницу столбик термометра может подняться до +20… +22.

Синоптики предупреждают, что отсутствие дождей и высокий фон температуры воздуха приведёт к увеличению класса пожарной опасности леса в большинстве районов Приморья. Приморцам следует соблюдать осторожность при обращении с огнём во время работы и отдыха.

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