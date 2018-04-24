Синоптики рассказали, к чему приведёт резкое потепление в Приморье

По данным портала «Примпогода», в течение рабочей недели по югу Дальнего Востока будут смещаться циклоны, двигаясь с Китая на Хабаровский край. Приморье окажется в тёплом секторе этих циклонов, поэтому, в основном, осадков не ожидается.

Лишь во второй половине недели есть вероятность небольших дождей на севере края. Температурный фон будет достаточно высоким: в ночные часы +1… +8, правда, на востоке воздух может выхолодится до -5. Днём воздух прогреется до +19… +26, на побережье +12… +18. Во второй половине недели температурный фон повысится на 2−5 градусов.

Во Владивостоке осадки маловероятны. Температура воздуха в ночные часы составит +5… +9 градусов, максимальная днём +16… +19, днём в пятницу столбик термометра может подняться до +20… +22.