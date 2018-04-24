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06:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Как жителям Хабаровска истребить клещей в своем дворе

Парки, скверы и бульвары — места обязательного посещения обработчиков от опасных насекомых, а вот во дворах своих домов жильцам нужно бороться с насекомыми своими силами и средствами.

ОПЕРАЦИЯ «АНТИКЛЕЩ».

В дальневосточной столице специалисты продолжают работу по обработке территорий массового отдыха от клещей. Работники дезинфекционной станции уже распылили ядовитую смесь на траву, деревья и кустарники в парках, скверах и городских бульварах. Расчет простой — сто литров яда на один гектар земли. По данным городской администрации, всего этой весной ядом уничтожат опасных паразитов на 150 территориях, которые расположены на 570 гектарах земли.

Но есть проблема — бесплатная обработка предусмотрена лишь в тех местах массового отдыха, которые находятся в зоне ответственности мэрии. Справляться с кровососами во дворах жилых домов хабаровчанам приходится своими силами и финансами.

По последним данным Роспотребнадзора, в травмпункты обратилось 38 человек, пострадавших от укусов клещей, 16 из них — дети. «Комсомолка» выяснила, что у местных жителей есть возможность заказать работников дезинфекционной станции, грубо говоря, на дом.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ «С ДОСТАВКОЙ».

Чтобы в ваш двор приехали обработчики от паразитов, нужно связаться по телефону со специалистами краевой дезинфекционной станции и оставить заявку. После этого в ваш двор приедет спецмашина с необходимым оборудованием, и специалисты займутся истреблением вредных насекомых.

— К нам уже поступило несколько таких заявок. По телефону или при личной встрече мы объясняем, какие реквизиты понадобятся, чтобы заключить контракт, — рассказывает Сергей Ткачев, главный врач Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевая дезинфекционная станция» министерства здравоохранения Хабаровского края. — Естественно, нужно помнить о мерах безопасности. Родители должны знать, что если мы обрабатываем ядовитым раствором детские площадки, придется ограничить на два дня игры на этой территории.

Врач отметил, что несоблюдение требований чревато аллергическими реакциями, головокружениями и тошнотой, ведь в состав раствора входят фосфорорганические вещества и пиретроиды. Они опасны не только для насекомых, но и для животных, так что домашних питомцев на протяжении двух дней после обработки тоже лучше держать подальше от двора.

Услуга эта платная — один гектар обрабатываемой земли обойдется в четыре тысячи рублей.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Чтобы заказать специалистов, которые проведут дезинсекцию против клещей в вашем дворе, нужно обратиться по телефонам Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевая дезинфекционная станция» министерства здравоохранения Хабаровского края: 8 (4212) 33−44−82, 8−962−223−99−71.

ВАЖНО!

Чтобы предотвратить присасывание клеща, необходимо сделать следующее: отправляясь на прогулку в парк или лес, нужно правильно подобрать одежду. Рекомендуется полностью закрывать руки, ноги, прикрывать шею и голову, даже если в таком облачении вам будет жарко — безопасность важнее. Также нужно регулярно осматривать одежду, открытые участки тела и голову (особенно волосы). Не стоит пренебрегать средствами, которые отпугивают кровососов. Домашних животных также необходимо тщательно осматривать после прогулок.

Если клещ все-таки присосался, то его нужно снять, лучше, если это сделает врач в поликлинике или травмпункте. Затем насекомое необходимо доставить для исследования в лабораторию по адресу: улица Шеченко, 2. Перевозить клеща необходимо в стеклянном сосуде, можно в пустом аптечном пузырьке.

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