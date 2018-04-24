Проезд по улице Ипподромной ограничат в Иркутске

На кого никак не повлияет перекрытие иркутских дорог, так это на тех горожан, кто добирается на работу на трамваях. Кстати, в ближайшее время на линии Иркутска выйдут еще четыре вагона, доставленных в наш город из Москвы. Еще шесть доставят в течение месяца. Все московские трамваи оборудованы системой видеонаблюдения, а в салонах — антивандальные сиденья и противоскользящий пол.