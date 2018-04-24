Проезд по улице Ипподромной ограничат в Иркутске
Там проведут аварийные работы.
Там проведут аварийные работы.
Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 8:00 27 апреля до 24:00 5 мая частично ограничат движение по улице Ипподромной в районе здания № 101 Г.
Как уточнили в
На кого никак не повлияет перекрытие иркутских дорог, так это на тех горожан, кто добирается на работу на трамваях. Кстати, в ближайшее время на линии Иркутска выйдут еще четыре вагона, доставленных в наш город из Москвы. Еще шесть доставят в течение месяца. Все московские трамваи оборудованы системой видеонаблюдения, а в салонах — антивандальные сиденья и противоскользящий пол.
— Весь транспорт придет к нам в хорошем техническом состоянии. К примеру, один такой новый трамвай стоит около 28 миллионов рублей, — добавляют в