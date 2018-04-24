Места в детских садах получат более шести тысяч юных хабаровчан

«Выдача путевок, как всегда, начнется с 1 июня. В настоящее время специалисты управления работают с электронной базой данных детей, зарегистрированных на предоставление места в ДОУ. Они собирают информацию о выбывающих в школу, о количестве освобождающихся мест и формируют списки будущих дошколят с учетом пожеланий, указанных родителями в заявлениях. Поэтому в апреле-мае мамам и папам нет необходимости посещать специалистов и узнавать о шансах на зачисление в детсад», — рассказала начальник отдела городского управления образования Татьяна Матвеенкова.