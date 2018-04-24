Места в детских садах получат более шести тысяч юных хабаровчан
В этом году в детские сады краевой столицы собираются зачислить более шести тысяч юных горожан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
В этом году в детские сады краевой столицы собираются зачислить более шести тысяч юных горожан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
«Выдача путевок, как всегда, начнется с 1 июня. В настоящее время специалисты управления работают с электронной базой данных детей, зарегистрированных на предоставление места в ДОУ. Они собирают информацию о выбывающих в школу, о количестве освобождающихся мест и формируют списки будущих дошколят с учетом пожеланий, указанных родителями в заявлениях. Поэтому в
После завершения подготовительных работ списки передадут в дошкольные учреждения. Их руководители начнут звонить родителям. Так что, если с момента подачи заявления контактные данные или место жительства были изменены, нужно сообщить об этом в управление образования.