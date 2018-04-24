Вот это помёт: рекордное количество енотов родилось в зоопарке в Приморье

В зоопарке «Чудесный» неподалёку от Уссурийска у енотихи по кличке Ника родились маленькие енотики-полоскуны. Уникальным это событие стало потому, что за раз самка произвела на свет сразу семерых малышей. По данным пресс-службы зоопарка, такое количество считается редкостью даже для енотов в дикой природе.

Многодетная мать с родами справилась хорошо. Среди новорожденных — шесть самцов и одна самка. Руководство зоопарка отмечает, что они совсем не ожидали увидеть столь большой выводок полоскунов. Обычно эти животные производят на свет от двух до пяти детёнышей.

«Мы не могли подозревать, что наша Ника принесёт такое большое потомство, — заявила директор зоопарка “Чудесный” Екатерина Зотова. — Безусловно, это для нас огромная радость и гордость за нашу молодую мамочку, что она смогла выносить и родить семь здоровеньких и крепких детёнышей».

Когда малыши подрастут, у них будет свой собственный вольер, а все гости зверинца смогут покормить, погладить или сфотографироваться с этими милейшими созданиями.