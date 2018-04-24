Колесо обозрения отправится в Подмосковье из хабаровского парка «Динамо»

«Когда мы его поставили на набережной — люди были очень довольны. Колесо приносило прибыль и успешно проработало два года. Мы долго искали новую площадку для объекта. Думали поставить и в Южном, и в Северном, но со стороны районов не было заинтересованности. В итоге перенесли в парк, и оно приносило только убыток. “Динамо” вообще не востребован для бизнеса, другое дело — набережная. Сооружением заинтересовалась московская компания. Колесо новое, мобильное, в хорошем состоянии и прослужит ещё 20 лет. Так что будет радовать жителей Подмосковья», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Семён Копылов.