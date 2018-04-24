Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
"Ошибся страной": в МИД РФ резко ответили послу США
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
11Ушедшие в историю
06:10 (мск), источник: Восток Медиа

Колесо обозрения отправится в Подмосковье из хабаровского парка «Динамо»

Хабаровчане попрощаются с 30-метровым колесом, которое раньше стояло на набережной Амура. Объект, который перенесли в парк «Динамо», уже демонтировали, идёт погрузка деталей в фуры. Из дальневосточной столицы сооружение отправится в Подмосковье, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

В течение недели горожане наблюдали, как колесо разбирают. Аттракцион покинет Хабаровск в ближайшие дни. Владелец объекта Семён Копылов рассказал, почему парк «Динамо» не очень подходит для подобного бизнеса.

«Когда мы его поставили на набережной — люди были очень довольны. Колесо приносило прибыль и успешно проработало два года. Мы долго искали новую площадку для объекта. Думали поставить и в Южном, и в Северном, но со стороны районов не было заинтересованности. В итоге перенесли в парк, и оно приносило только убыток. “Динамо” вообще не востребован для бизнеса, другое дело — набережная. Сооружением заинтересовалась московская компания. Колесо новое, мобильное, в хорошем состоянии и прослужит ещё 20 лет. Так что будет радовать жителей Подмосковья», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Семён Копылов.

Ранее агентство писало, что место для малого колеса обозрения в Хабаровске искали долго. После отказов городских парков его решили установить на парковке арены «Ерофей», где открывался бы красивый вид на Амур, Однако в итоге объект разместили возле стадиона. Аттракцион запустили в прошлом году к 9 мая. Уже тогда было известно, что сооружение может ненадолго задержаться в краевом центре — приобрести его хотели владельцы парков в Биробиджане, Владивостоке и Уссурийске.

Все новости региона
 Довести до Путина: приморцы вышли на очередной митинг против угольной пыли
Колесо обозрения отправится в Подмосковье из хабаровского парка «Динамо»
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Россияне назвали идеальную зарплату
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Машков предложил изменить название «Табакерки»
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь