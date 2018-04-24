Колесо обозрения отправится в Подмосковье из хабаровского парка «Динамо»

В течение недели горожане наблюдали, как колесо разбирают. Аттракцион покинет Хабаровск в ближайшие дни. Владелец объекта Семён Копылов рассказал, почему парк «Динамо» не очень подходит для подобного бизнеса.
«Когда мы его поставили на набережной — люди были очень довольны. Колесо приносило прибыль и успешно проработало два года. Мы долго искали новую площадку для объекта. Думали поставить и в Южном, и в Северном, но со стороны районов не было заинтересованности. В итоге перенесли в парк, и оно приносило только убыток. “Динамо” вообще не востребован для бизнеса, другое дело — набережная. Сооружением заинтересовалась московская компания. Колесо новое, мобильное, в хорошем состоянии и прослужит ещё 20 лет. Так что будет радовать жителей Подмосковья», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Семён Копылов.
Ранее агентство писало, что место для малого колеса обозрения в Хабаровске искали долго. После отказов городских парков его решили установить на парковке арены «Ерофей», где открывался бы красивый вид на Амур, Однако в итоге объект разместили возле стадиона. Аттракцион запустили в прошлом году к 9 мая. Уже тогда было известно, что сооружение может ненадолго задержаться в краевом центре — приобрести его хотели владельцы парков в Биробиджане, Владивостоке и Уссурийске.