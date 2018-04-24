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06:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Куда сдать клеща на анализ опасных инфекций в Челябинской области?

На Южном Урале клещи являются переносчиками четырёх заболеваний.

Если вас укусил клещ, следует обратиться за помощью в медицинскую организацию. В рабочие дни — в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные — в травмпункт. Если возможности немедленно поехать к врачу нет, то удалить клеща можно самостоятельно. При этом руки должны быть защищены любым способом (можно взять пинцет, перчатки либо нитку), так как при раздавливании можно инфицироваться.

Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Исследование клеща на заражённость инфекциями в Челябинской области можно провести:

в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области» (Челябинск, ул. Свободы, 147) в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах» (Магнитогорск, ул. Сергея Лазо, 31) Чебаркульской областной больнице по ул. Крылова, 83ООО «Инвитро’ООО «Прогрессивные медицинские технологии».

«В предыдущем сезоне клещи покусали 22,3 тыс. жителей Челябинской области, в том числе 5,2 тыс. детей. Уровень пострадавших от укусов клещей возрос на 40%, — рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина. — Клещевым энцефалитом заболело 98 южноуральцев, не привитых против этого заболевания, клещевым боррелиозом — 109. Из 7,3 тыс. клещей, доставленных населением в лаборатории, оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита — 2,6%, возбудителями боррелиоза — 17,7%».

При этом два южноуральца, не привитых против клещевого энцефалита, скончались в 2017 году. Это мужчина из Чесменского района и школьник из Сосновского района.

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