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07:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Клещи в апреле покусали свыше ста жителей Челябинской области

Нападения зафиксированы в большинстве муниципалитетов региона.

Источник: РИА "Новости"

Клещи уже покусали свыше ста южноуральцев, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«По данным еженедельного мониторинга в медицинские организации Челябинской области обратилось 115 пострадавших от укуса клещей, в том числе 46 детей, — уточнили в Роспотребнадзоре. — За аналогичный период 2017 года пострадало 24 человека».

По данным медиков, нападение клещей отмечено в 26 муниципальных образованиях региона. Поэтому в регионе продолжается массовая иммунизация населения. Против клещевого энцефалита на данный момент привились 54 тыс. южноуральцев. За счёт областного бюджета вакцинируются дети трёх и четырёх лет, а также ревакцинируются дошкольники и второклассники. Иммунизация школьников и детей групп риска организована из средств муниципальных бюджетов.

Отметим, что во многих территориях начались субботники. Согласно предписанию главного государственного санитарного врача по Челябинской области к уборке допускаются только привитые против клещевого вирусного энцефалита граждане. Власти Челябинска обещают провести акарицидную обработку скверов и парков до майских праздников, но боятся не успеть из-за плохой погоды.

Напомним, на выходных на укусы клещей пожаловались жители микрорайона Парковый.

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