Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
07:04 (мск), источник: Nakanune.ru

Новым ректором Уральского ГАУ стала Ольга Лоретц

Ольга Лоретц назначена новым ректором Уральского ГАУ.

Как сообщили Накануне.RU в УрГАУ, официальное назначение подписано заместителем министра сельского хозяйства России Иваном Лебедевым. Лоретц с октября 2017 года временно исполняла обязанности ректора вуза после того, как прежний руководитель — Ирина Донник — была назначена вице-президентом Российской Академии наук.

«Мое избрание в президиум Российской академии наук — это подтверждение высокого статуса аграрной науки. Перед нами стоят сегодня серьезные задачи, такие как обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие инновационных технологий. Я верю, что Академия наук — главная консолидирующая сила в стране — поможет достигнуть высоких результатов при решении поставленных задач», — сообщила Донник.

Лоретц — доктор биологических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса России. Имеет два высших образования по специальностям «Зоотехния» и «Психология».

С 1983 года работала в Уральском аграрном университете, пройдя путь от ассистента до ректора. За это время занимала должности декана факультета довузовской подготовки, декана факультета технологии животноводства, директора института дополнительного профессионального образования, проректора по учебной работе.

Все новости региона
СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Лавров заявил о русофобской подоплеке заявления G7 по России
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь