Новым ректором Уральского ГАУ стала Ольга Лоретц

Как сообщили Накануне.RU в УрГАУ, официальное назначение подписано заместителем министра сельского хозяйства России Иваном Лебедевым. Лоретц с октября 2017 года временно исполняла обязанности ректора вуза после того, как прежний руководитель — Ирина Донник — была назначена вице-президентом Российской Академии наук.

«Мое избрание в президиум Российской академии наук — это подтверждение высокого статуса аграрной науки. Перед нами стоят сегодня серьезные задачи, такие как обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие инновационных технологий. Я верю, что Академия наук — главная консолидирующая сила в стране — поможет достигнуть высоких результатов при решении поставленных задач», — сообщила Донник.

Лоретц — доктор биологических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса России. Имеет два высших образования по специальностям «Зоотехния» и «Психология».