Из-за ремонта теплосетей на правом берегу Красноярска ограничено движение
Проезд перекрыт между домами на улице Алеши Тимошенкова.
Проезд перекрыт между домами на улице Алеши Тимошенкова.
На правом берегу Красноярска сразу на нескольких улицах идет капитальный ремонт тепловых сетей. Движение транспорта ограничено на ул. Алеши Тимошенкова. Подрядчику пришлось вскрывать дорожное полотно, поэтому проезд между жилыми домами № 175 и № 183 полностью перекрыт.
«Для водителей установлены временные дорожные знаки. Ограничение будет действовать до 20.00 1 июня», — рассказали в мэрии.
Напомним, до 1 мая закрыт для движения транспорта участок ул. Луговая длиной 25 метров в районе дома по ул. Щорса, 77.
Также до 20 мая частично ограничено движение по ул. Юности. Перекрыт 50-метровый отрезок в районе дома № 30 и въезд к жилому дому № 10 с южной стороны по ул. Чайковского.