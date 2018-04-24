Книжный фестиваль в Иркутске отменён из-за санкций
Иркутский международный книжный фестиваль, который должен был пройти с 18 по 20 мая 2018 года, не будет.
Иркутский международный книжный фестиваль, который должен был пройти с 18 по 20 мая 2018 года, не будет.
Как сообщил на странице в Фейсбуке 24 апреля один из организаторов Борис Куприянов, по мнению фонда «Вольное дело» (частного фонда Олега Дерипаска), сейчас проводить его не стоит. «Этому есть вполне рациональное объяснение — компании группы “Базовый элемент” понесли существенные убытки», — написал организатор. Напомним, против Дерипаски и его компаний Минфин США ввёл санкции.
«Знаю, что фестиваль многие ждали и готовились к нему. Считаю, что даже если фестиваль в 2017 был не идеален, хотя, мне кажется, он был интересен и полезен, иркутяне достойны большой книжной ярмарки и приезда известнейших российский и зарубежных писателей, учёных, ведущих критиков и издателей, — написал Борис Куприянов. — В этом году мы подготовились к фестивалю лучше, учли замечания, исправили недочёты, издательств должно было быть больше в 2,5 раза. В этом году Иркутск должны были посетить выдающиеся российские писатели, и их должно было быть больше, чем в прошлом году. Фестиваль должен был быть интересен и тем, что мы предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно не характерного для обычных культурных мероприятий, проходящих в России. Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде. Но свершиться этому не пришлось».
Организаторы просят прощения не только у иркутян, но и у издателей, которые решились ехать в Иркутск, а не на более близкие ярмарки. «Один из иркутских чиновников от литературы в прошлом году был уверен, что в России не больше 80 издательств. Так вот в этом году на фестивале планировалось участие 127 издательств. Да каких! От самых старых российских издательств, как “Молодая гвардия” и “Наука”, до самых амбициозных, как “Белая ворона”, “Ад Маргинем”, “Новое издательство” и ещё очень многих, столичных и местных. Многие специально для фестиваля подготовили книги и пригласили авторов», — написал Борис Куприянов. И выразил надежду на то, что в 2019 году фестиваль состоится.