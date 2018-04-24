Книжный фестиваль в Иркутске отменён из-за санкций

«Знаю, что фестиваль многие ждали и готовились к нему. Считаю, что даже если фестиваль в 2017 был не идеален, хотя, мне кажется, он был интересен и полезен, иркутяне достойны большой книжной ярмарки и приезда известнейших российский и зарубежных писателей, учёных, ведущих критиков и издателей, — написал Борис Куприянов. — В этом году мы подготовились к фестивалю лучше, учли замечания, исправили недочёты, издательств должно было быть больше в 2,5 раза. В этом году Иркутск должны были посетить выдающиеся российские писатели, и их должно было быть больше, чем в прошлом году. Фестиваль должен был быть интересен и тем, что мы предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно не характерного для обычных культурных мероприятий, проходящих в России. Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде. Но свершиться этому не пришлось».