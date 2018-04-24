91 пермяк написал Тотальный диктант на «отлично»
Награждение участников пройдет 26 апреля в ПГПУ.
Награждение участников пройдет 26 апреля в ПГПУ.
Организаторы «Тотального диктанта» в Перми подвели итоги: из 2724 человек, писавших текст Гузели Яхиной, на «отлично» написали 91 человек.
«Участники признались, что текст этого года был довольно сложный, — говорят в Штабе «Тотального диктанта» в Перми. — Затруднения возникали с расстановкой знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и с орфограммами в словах «чересчур», «не спеша», «сомнамбулический».
Церемония награждения участников «Тотального диктанта» состоится 26 апреля в 19.00 в Пермском
Напомним, акция «Тотальный диктант» прошла в мире 14 апреля. Желающие писали диктант в шестой раз на шести континентах нашей планеты. В Перми на сорока различных площадках его написали 2724 человека.