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09:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

91 пермяк написал Тотальный диктант на «отлично»

Награждение участников пройдет 26 апреля в ПГПУ.

Организаторы «Тотального диктанта» в Перми подвели итоги: из 2724 человек, писавших текст Гузели Яхиной, на «отлично» написали 91 человек.

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«Участники признались, что текст этого года был довольно сложный, — говорят в Штабе «Тотального диктанта» в Перми. — Затруднения возникали с расстановкой знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и с орфограммами в словах «чересчур», «не спеша», «сомнамбулический».

Церемония награждения участников «Тотального диктанта» состоится 26 апреля в 19.00 в Пермском гуманитарно-педагогическом университете (ул. Пушкина, 42, корпус 4). Приглашаются все желающие.

Напомним, акция «Тотальный диктант» прошла в мире 14 апреля. Желающие писали диктант в шестой раз на шести континентах нашей планеты. В Перми на сорока различных площадках его написали 2724 человека.

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