91 пермяк написал Тотальный диктант на «отлично»

Организаторы «Тотального диктанта» в Перми подвели итоги: из 2724 человек, писавших текст Гузели Яхиной, на «отлично» написали 91 человек.

«Участники признались, что текст этого года был довольно сложный, — говорят в Штабе «Тотального диктанта» в Перми. — Затруднения возникали с расстановкой знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и с орфограммами в словах «чересчур», «не спеша», «сомнамбулический».

Церемония награждения участников «Тотального диктанта» состоится 26 апреля в 19.00 в Пермском гуманитарно-педагогическом университете (ул. Пушкина, 42, корпус 4). Приглашаются все желающие.