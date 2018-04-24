Стала известна дата отключения отопления в Хабаровске в 2018 году

— Отопительный период завершается, когда среднесуточная температура будет выше плюс 8 и будет держаться в течение пяти-шести дней. Соответствующее постановление подписывает администрация города. Как только оно поступает к нам, мы даем телефонограмму управляющим организациям и ТСЖ о том, что отопительный период закончился, и просим начать перевод систем с отопления на горячее водоснабжение.

Анна Никитенко пресс-секретарь Хабаровской теплосетевой компании