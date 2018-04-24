Стала известна дата отключения отопления в Хабаровске в 2018 году
Отопительный сезон, по информации мэрии, должен завершиться 3 мая.
Отопительный сезон, по информации мэрии, должен завершиться 3 мая.
Городская администрация установила дату окончания отопительного сезона в 2018 году в Хабаровске. По информации управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций, это случится 3 мая. Соответствующее постановление подпишет мэр города Александр Соколов.
Как ранее писала «Комсомольская правда» в Хабаровске, окончание отопительного сезона в муниципальных образованиях региона напрямую зависит от среднесуточной температуры воздуха.
— Отопительный период завершается, когда среднесуточная температура будет выше плюс 8 и будет держаться в течение
пяти-шестидней. Соответствующее постановление подписывает администрация города. Как только оно поступает к нам, мы даем телефонограмму управляющим организациям и ТСЖ о том, что отопительный период закончился, и просим начать перевод систем с отопления на горячее водоснабжение.
Как и прогнозировали синоптики, к 24 апреля в дальневосточной столице установилась нужная для отключения отопления положительная среднесуточная температура.