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06:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна дата отключения отопления в Хабаровске в 2018 году

Отопительный сезон, по информации мэрии, должен завершиться 3 мая.

Городская администрация установила дату окончания отопительного сезона в 2018 году в Хабаровске. По информации управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций, это случится 3 мая. Соответствующее постановление подпишет мэр города Александр Соколов.

Как ранее писала «Комсомольская правда» в Хабаровске, окончание отопительного сезона в муниципальных образованиях региона напрямую зависит от среднесуточной температуры воздуха.

— Отопительный период завершается, когда среднесуточная температура будет выше плюс 8 и будет держаться в течение пяти-шести дней. Соответствующее постановление подписывает администрация города. Как только оно поступает к нам, мы даем телефонограмму управляющим организациям и ТСЖ о том, что отопительный период закончился, и просим начать перевод систем с отопления на горячее водоснабжение.
Анна Никитенко
пресс-секретарь Хабаровской теплосетевой компании

Как и прогнозировали синоптики, к 24 апреля в дальневосточной столице установилась нужная для отключения отопления положительная среднесуточная температура.

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