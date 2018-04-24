Реконструкцию тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска проверил Вячеслав Шпорт

Источник: Комсомольская правда

Из-за аварийного состояния пешеходный тоннель на железнодорожном вокзале закрыт на реконструкцию с 2009 года. Все это время пассажиры пользуются надземным переходом, доставляющим немало неудобств жителям и гостям краевой столицы. Как обещают строители, уже в мае этого года подземный тоннель откроется. Сегодня ход его реконструкции проверил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Стены обновленного перехода обшиты аквапанелями и керамогранитной плиткой, пол и ступени выполнены из гранита, установлены эскалаторы, смонтированы системы видеонаблюдения. На пассажирских платформах появились информационные табло и указатели, смонтирована система освещения.