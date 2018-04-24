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06:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Реконструкцию тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска проверил Вячеслав Шпорт

Он должен открыться уже в конце мая этого года.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аварийного состояния пешеходный тоннель на железнодорожном вокзале закрыт на реконструкцию с 2009 года. Все это время пассажиры пользуются надземным переходом, доставляющим немало неудобств жителям и гостям краевой столицы. Как обещают строители, уже в мае этого года подземный тоннель откроется. Сегодня ход его реконструкции проверил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Стены обновленного перехода обшиты аквапанелями и керамогранитной плиткой, пол и ступени выполнены из гранита, установлены эскалаторы, смонтированы системы видеонаблюдения. На пассажирских платформах появились информационные табло и указатели, смонтирована система освещения.

— Реконструкция шла непросто, приходилось несколько раз менять проект с учетом особенностей площадки. С задачей строители справились на отлично. Особенно приятно, что этот очень нужный объект будет введен к юбилею Хабаровска, в год 80-летия нашего края. Постепенно преображается и сам железнодорожный вокзал, где идет капитальный ремонт, — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

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