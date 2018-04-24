Реконструкцию тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска проверил Вячеслав Шпорт
Он должен открыться уже в конце мая этого года.
Он должен открыться уже в конце мая этого года.
Стены обновленного перехода обшиты аквапанелями и керамогранитной плиткой, пол и ступени выполнены из гранита, установлены эскалаторы, смонтированы системы видеонаблюдения. На пассажирских платформах появились информационные табло и указатели, смонтирована система освещения.
— Реконструкция шла непросто, приходилось несколько раз менять проект с учетом особенностей площадки. С задачей строители справились на отлично. Особенно приятно, что этот очень нужный объект будет введен к юбилею Хабаровска, в год 80-летия нашего края. Постепенно преображается и сам железнодорожный вокзал, где идет капитальный ремонт, — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.