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07:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцев оштрафовали на 700 тысяч рублей за неоплаченные парковки

Инвестор жалуется, что поступления в бюджет могут быть в разы выше.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За четыре месяца 2018 года красноярские водители нарушили правила парковки в центре Красноярска на 697 тысяч рублей. В городской бюджет направили 182 тысячи рублей. Такие данные предоставил разработчик проекта.

Так, с января по апрель текущего года автомобили с системой «Паркон» зафиксировали более 50 тысяч нарушений, что почти в два раза превышает показатель всего 2017 года (34,7 тысячи).

«Перечисления в бюджет города могли бы быть в десятки раз выше, если бы административные комиссии работали более эффективно: сумма штрафов по всем видам зафиксированных нарушений составила за время работы проекта 52,18 млн рублей. Только за 1 квартал 2018 года при обработке 100% материалов городской бюджет мог бы получить 21,21 млн рублей», — сетует инвестор.

По словам руководителя проекта Дмитрия Вилкова, инвестор «делает все возможное, чтобы проект платных парковок состоялся».

«Надеемся на то, что власти города и края также не откажутся от своих обещаний и будут поддерживать проект», — подытожил он.

Напомним, в феврале 2018 года красноярцы стали жаловаться на штрафы за неоплаченные парковки в центре. По словам водителей, они просто не знали, что проект решили возродить. Так, в ноябре прошлого года мэр Красноярска Сергей Еремин обещал проконсультироваться с московскими специалистам по поводу платных парковок. Только после продуктивной работы он планировал возродить проект.

В заблуждение красноярцев ввели и слова Дмитрия Вилкова, который сначала решил свернуть проект, а потом увеличить количество паркоматов с 33 до 42 штук.

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