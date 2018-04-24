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07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

C 1 мая в Красноярске отменят четыре автобусных маршрута

Контракты с перевозчиками уже расторгнуты.

Источник: Комсомольская правда

Час пик, в 84-м не протолкнуться. Одни спешат на учебу, другие — на работу. Тем не менее единственный маршрут с Калинина на правобережье дорабатывает последние дни. С 1 мая его, а также 76-й, 79-й и 89-й закрывают. Контракты с перевозчиками расторгнуты.

— Для нас это просто шок, — говорит Людмила, она живет на Калинина много лет. — Сама работаю на Затоне. Кроме как на 84-м, от нас без пересадки туда ничем не уедешь. А с пересадкой… Платить вдвое больше и зимой мерзнуть на остановках?!

Напомним, ликвидировать 84-й собирались давно. Так, три года назад перевозчика обвинили в том, что он сокращает количество автобусов в выходные и не только. Тогда отстаивать маршрут пришлось с боем. Сейчас под раздачу попали сразу несколько.

— Маршрутная сеть Красноярска разработана и внедрена в 2008 году, — объясняет руководитель департамента транспорта Дмитрий Петров. — На протяжении последних лет произошло значительное изменение спроса на пассажирские перевозки. Красноярцы стали предпочитать ездить на личных автомобилях, машин стало намного больше, поэтому улично-дорожная сеть не справляется с таким большим количеством транспорта. Это привело к пробкам, из-за которых скорость передвижения автобусов значительно снизилась, что привело к увеличению времени поездки пассажиров. Кроме того, существующая планировка улично-дорожной сети города привела к дублированию маршрутов автобусов в центральной части и на основных магистралях. Это негативно сказалось и на качестве пассажирских перевозок, безопасности и на экологии.

Зато интервалы сократят.

Вот и решили: четыре маршрута убрать, еще у шести поменять схемы движения. Вместо ликвидированного 84-го Калинина пустят 52-й. Более того, ходить он будет не до Предмостной площади, как раньше, а уже до ЛДК (Пашенный).

Только люди обрадовались: «Будет на чем до центра доехать!», как тем же распоряжением 88-й, идущий от СФУ до «Спортзала», по Калинина же, перебросили на Караульную, которая и без того стоит в пробках. Понятно, в объезд центра.

Да что Калинина! Дальше — больше. 87-й, следующий из Солнечного, продлят аж до Мясокомбината. Он будет ездить по Свободному, Высотной, Тотмина…

— За это спасибо, — говорят жители микрорайона у Мясокомбината. — А то высотки тут растут на глазах, а автобус ходил один 52-й.

55-й (Водники — ЖД вокзал) станет двигаться не по Щорса, а по Павлова. 36-й (ЛДК — ЖД больница) пойдет через центр не по Маркса, а по проспекту Мира.

Ну, а 65-й (ДК «Кировский» — микрорайон Северный) будет выезжать с Вавилова по Затонской, а после на Красраб. Причем автобусы среднего размера заменят большими. К тому же их станет на два больше.

— И, наконец, на некоторых маршрутах интервалы в часы пик сократят до 8−10 минут, — обещают в департаменте транспорта.

Однако почти все нововведения пассажиры приняли в штыки. «Все сделано специально, чтобы заставить народ раскошелиться, — таково общее мнение. — Теперь процентов 15−20 зарплаты возьми и отдай за проезд!».

Правда, кроме эмоций (большей частью негативных), есть и конкретные предложения:

— Странные вы люди, чиновники. Принимаете законы, сами на автобусах не ездите. И из-за пробок убираете общественный транспорт. А почему бы для него везде не сделать отдельную полосу?

— Давно пора подходить к миллионнику с метром. Необходимо дифференцировать маршруты и тарифы. Первые: экспресс, обычные и короткие, подвозящие. На коротких ввести низкий тариф, рублей 5−7, и салоны всегда будут заполнены.

ДОСЛОВНО.

Оставить или отменить маршруты? Судя по комментариям в соцсетях, за ликвидацию и перенос маршрутов оказались единицы.

ЗА.

— Уберите эти коптящие автобусы с улиц вообще!

— А что там насчет метро слышно?

— То чувство, когда ездишь в автобусе раз в пятилетку. А раньше я бы да, возмущалась.

— В каждой семье по две-три машины. Зачем нужны автобусы? От них только заторы на улицах!

ПРОТИВ.

— Чиновники вообще хоть раз проезжают по этим маршрутам? 84-й, 79-й, 89-й полные все время. На 65-м в начале Вавилова и по Семафорной — всегда люди. Более того, на Семафорной по маршруту есть школа, садик, поликлиника, училище. Почему о простых людях никто не заботится?

— Теперь с правобережья на Взлетку только с пересадкой? Два таких района без прямого сообщения. Это про 79-й.

— Академ- и Студгородок вообще решили обескровить. Если раньше ходили 63-й, 76-й и 83-й. Сейчас отжали 76-й, на очереди 83-й. Остается 63-й, который ездит, как хочет.

— Думаю, что у нас в стране все делается для людей. Так же, как мелки для тараканов, отрава для крыс и все в том же духе.

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