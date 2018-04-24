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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасских водителей предупреждают о дождях и туманах

В ближайшую неделю в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Кемеровская Госавтоинспекция предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции, в ближайшую неделю ожидаются дожди, туманы и порывистые ветры. Всё это может спровоцировать рост ДТП. В связи с этим и водителям, и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

При движении в тумане необходимо выбирать адекватную скорость, при которой водитель сможет среагировать и затормозить во время. Существует «золотое» правило для езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. К примеру, если видимость не превышает 20 метров, то ехать необходимо со скоростью не более 10 км/ч. Также необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами и заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, остановкам и образовательным учреждениям.

Пешеходов сотрудники ГИБДД призывают пользоваться светоотражающими элементами на верхней одежде. Это позволяет сделать пешехода заметнее на проезжей части.

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