Красноярского перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей

Этот перевозчик обслуживает автобусы № 10, 12, 19, 31, 37, 55, 56, 95, а также — сезонные пригородные маршруты. Специалисты ведомства провели проверку на предприятии и обнаружили, что в помещении моторного цеха не работает вытяжка, а сварщикам и мойщикам не хватает света на их рабочих местах. Кроме того, сотрудники, выбрасывая мусор, не смотрят на класс опасности отходов. После проверки в Роспотребнадзоре сделали вывод, что «производственный контроль факторов производственной среды и трудового процесса обеспечен не в полном объеме» и оштрафовали перевозчика на 31500 рублей. Предприятию выдали предписание об устранении всех недостатков.