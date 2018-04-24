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07:12 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярского перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей

Краевой Роспотребнадзор оштрафовал «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 7» за плохие санитарные условия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: НИА Красноярск

Этот перевозчик обслуживает автобусы № 10, 12, 19, 31, 37, 55, 56, 95, а также — сезонные пригородные маршруты. Специалисты ведомства провели проверку на предприятии и обнаружили, что в помещении моторного цеха не работает вытяжка, а сварщикам и мойщикам не хватает света на их рабочих местах. Кроме того, сотрудники, выбрасывая мусор, не смотрят на класс опасности отходов. После проверки в Роспотребнадзоре сделали вывод, что «производственный контроль факторов производственной среды и трудового процесса обеспечен не в полном объеме» и оштрафовали перевозчика на 31500 рублей. Предприятию выдали предписание об устранении всех недостатков.

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