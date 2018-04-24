Спасатели ведут противопаводковые работы на реках Иркутской области
Угрозы подтопления населённых пунктов в Иркутской области сейчас нет.
Угрозы подтопления населённых пунктов в Иркутской области сейчас нет.
Чтобы предотвратить возможные паводки, на реках Иркутской области продолжают разрушать ледяной покров. В местах, где есть риск подъема воды, спасатели ведут круглосуточный мониторинг. Наблюдение идет специальными гидропостами, также используются беспилотники, позволяющие на большом расстоянии обнаружить место возможного затора и предотвратить его.
— Для оперативного реагирования при подъёме воды мы взаимодействуем с главами и старостами 23 населенных пунктов Качугского, Жигаловского,
Кроме того, спасатели продолжают проводить на реках региона работы по распилу и чернению льда. А в Тайшетском районе на реке Бирюса сейчас идут взрывные работы. По словам специалистов, сейчас паводковая обстановка в Приангарье стабильная, угрозы подтопления населённых пунктов нет.