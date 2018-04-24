Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Сын Дмитрия Харатьяна вырос его копией
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
07:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели ведут противопаводковые работы на реках Иркутской области

Угрозы подтопления населённых пунктов в Иркутской области сейчас нет.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы предотвратить возможные паводки, на реках Иркутской области продолжают разрушать ледяной покров. В местах, где есть риск подъема воды, спасатели ведут круглосуточный мониторинг. Наблюдение идет специальными гидропостами, также используются беспилотники, позволяющие на большом расстоянии обнаружить место возможного затора и предотвратить его.

— Для оперативного реагирования при подъёме воды мы взаимодействуем с главами и старостами 23 населенных пунктов Качугского, Жигаловского, Усть-Кутского районов, где есть угроза подтопления в паводкоопасный период, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Кроме того, спасатели продолжают проводить на реках региона работы по распилу и чернению льда. А в Тайшетском районе на реке Бирюса сейчас идут взрывные работы. По словам специалистов, сейчас паводковая обстановка в Приангарье стабильная, угрозы подтопления населённых пунктов нет.

Все новости региона
 Фотограф выложил в Сеть обнаженную съемку Ксении Собчак в стиле садо-мазо
Как отрастить бороду в домашних условиях
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Лавров заявил о русофобской подоплеке заявления G7 по России
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь