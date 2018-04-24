Спасатели ведут противопаводковые работы на реках Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Чтобы предотвратить возможные паводки, на реках Иркутской области продолжают разрушать ледяной покров. В местах, где есть риск подъема воды, спасатели ведут круглосуточный мониторинг. Наблюдение идет специальными гидропостами, также используются беспилотники, позволяющие на большом расстоянии обнаружить место возможного затора и предотвратить его.

— Для оперативного реагирования при подъёме воды мы взаимодействуем с главами и старостами 23 населенных пунктов Качугского, Жигаловского, Усть-Кутского районов, где есть угроза подтопления в паводкоопасный период, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.