Заболеваемость ОРВИ и гриппом растёт в ряде муниципалитетов Южного Урала

Наибольший уровень заболеваемости отмечен в Миассе, Копейске, Южноуральске и Катав-Ивановске. В Челябинске количество больных снизилось на 7%. В целом за последнюю неделю в регионе зарегистрировано свыше 28,4 тыс.случаев ОРВИ и гриппа. По данным лабораторных исследований, заболеваемость имеет смешанную этиологию с высоким уровнем циркуляции вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, а также парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.