Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван режим сна, приближающий людей к смерти
Что будет, если «закончились права»
Особенности королевских родов: как рождаются монархи Британии
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12Акции протеста в Армении
09:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Заболеваемость ОРВИ и гриппом растёт в ряде муниципалитетов Южного Урала

Карантин введён в девяти школах.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сохраняется в ряде муниципальных образований Челябинской области, сообщили «АиФ-Челябинск» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наибольший уровень заболеваемости отмечен в Миассе, Копейске, Южноуральске и Катав-Ивановске. В Челябинске количество больных снизилось на 7%. В целом за последнюю неделю в регионе зарегистрировано свыше 28,4 тыс.случаев ОРВИ и гриппа. По данным лабораторных исследований, заболеваемость имеет смешанную этиологию с высоким уровнем циркуляции вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, а также парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

«Рост заболеваемости сохраняется среди школьников 7−14 лет, — отметили в Роспотребнадзоре. — Учебный процесс приостановлен в 19 классах девяти школ области».

Отметим, что в Челябинской области также растёт бысрее, чем в прежние годы число пострадавших от укусов клещей.

Все новости региона
За кадром. Как поднимают на ноги детей-акробатов, попавших в крупное ДТП
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Роскомнадзор расширяет возможности ограничения доступа к сайтам
Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки
Пользователи Сети нашли фото с «Трампом» в огороде
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь