Заболеваемость ОРВИ и гриппом растёт в ряде муниципалитетов Южного Урала
Карантин введён в девяти школах.
Карантин введён в девяти школах.
Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сохраняется в ряде муниципальных образований Челябинской области, сообщили «АиФ-Челябинск» в региональном управлении Роспотребнадзора.
Наибольший уровень заболеваемости отмечен в Миассе, Копейске, Южноуральске и
«Рост заболеваемости сохраняется среди школьников 7−14 лет, — отметили в Роспотребнадзоре. — Учебный процесс приостановлен в 19 классах девяти школ области».
Отметим, что в Челябинской области также растёт бысрее, чем в прежние годы число пострадавших от укусов клещей.