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07:00 (мск), источник: Восток Медиа

Из сквера Петра и Февронии на хабаровской набережной пропали колокола

Жители дальневосточной столицы обеспокоились, куда пропали колокола из сквера святых Петра и Февронии на городской набережной. Оказалось, что объекты демонтировали из-за проблем с креплениями. Детали отремонтируют и вернут обратно в течение недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Горожане сообщили о пропаже в редакцию агентства. Жители краевого центра переживали, что с церковного памятника колокола могли украсть. Как выяснилось, рабочие сняли их ещё в конце прошлой недели.

«Кражи не было. Появились технические неполадки с креплениями, и колокола демонтировали. Для восстановления понадобится неделя. В ближайшие дни их вернут обратно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» главный инженер КГУП «Недвижимость» Алексей Чумак.

Агентство ранее сообщало, что сквер Петра и Февронии открыли в октябре 2016 года. В нём установили арку-звонницу, в которой разместились два колокола разной величины — для жениха и невесты. Молодожёны звонят в них, если регистрируют брак в этом месте. Пользуются они популярностью и у простых отдыхающих.

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