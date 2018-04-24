Из сквера Петра и Февронии на хабаровской набережной пропали колокола

Горожане сообщили о пропаже в редакцию агентства. Жители краевого центра переживали, что с церковного памятника колокола могли украсть. Как выяснилось, рабочие сняли их ещё в конце прошлой недели.

«Кражи не было. Появились технические неполадки с креплениями, и колокола демонтировали. Для восстановления понадобится неделя. В ближайшие дни их вернут обратно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» главный инженер КГУП «Недвижимость» Алексей Чумак.