Из сквера Петра и Февронии на хабаровской набережной пропали колокола
Жители дальневосточной столицы обеспокоились, куда пропали колокола из сквера святых Петра и Февронии на городской набережной. Оказалось, что объекты демонтировали
Жители дальневосточной столицы обеспокоились, куда пропали колокола из сквера святых Петра и Февронии на городской набережной. Оказалось, что объекты демонтировали
Горожане сообщили о пропаже в редакцию агентства. Жители краевого центра переживали, что с церковного памятника колокола могли украсть. Как выяснилось, рабочие сняли их ещё в конце прошлой недели.
«Кражи не было. Появились технические неполадки с креплениями, и колокола демонтировали. Для восстановления понадобится неделя. В ближайшие дни их вернут обратно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» главный инженер КГУП «Недвижимость» Алексей Чумак.
Агентство ранее сообщало, что сквер Петра и Февронии открыли в октябре 2016 года. В нём установили