Первый «умный светофор» появится во Владивостоке в районе Второй речки
Во Владивостоке начата масштабная работа по оптимизации дорожного движения.
Во Владивостоке начата масштабная работа по оптимизации дорожного движения.
Первый «умный светофор» появится во Владивостоке в районе Второй речки. Об этом стало известно на встрече главы Владивостока Виталия Веркеенко с руководством японской компании «Киосан Электрик» в рамках рабочей поездки в Страну восходящего солнца на прошлой неделе. сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Сотрудничество с этой компанией началось в 2017 году в рамках
«Уменьшение дорожных заторов достигается за счет установки ультразвуковых детекторов и контроллеров, регулирующих работу светофоров в автоматическом режиме в зависимости от интенсивности движения на участке. Таким образом, не только увеличивается пропускная способность дорог, но и снижается расход топлива и количество выхлопных газов, что немаловажно», — отметил представитель «Киосан Электрик» на встрече с главой Владивостока.
«Владивосток один из самых автомобилизированных городов России, нагрузка на транспортную сеть колоссальная. Мы начали реализацию комплексной программы по минимизации дорожных заторов, в которую входит создание дублирующих автомагистралей и развязок, контроль качества дорожного покрытия и разметки, уменьшение количества
По итогам встречи стороны договорились о реализации пилотного проекта в районе пересечения улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. «Умные» светофоры на одном из самых оживленных и проблематичных участков будут установлены как для автомобилистов, так и для пешеходов. На встрече было отмечено, что завершить установку оборудования и пусконаладочные работы планируется в августе этого года, после чего начнется тестовая эксплуатация и мониторинг дорожной ситуации. В случае успешной реализации пилотного проекта масштаб внедрения системы умных светофоров может быть существенно увеличен, отметил глава Владивостока.
«Мастер-план, предложенный японскими экспертами, способен решить основные проблемы Владивостока. Мы внимательно изучаем все детали предложенных решений. Так, систему “умных” светофоров примеряли непосредственно в ходе совместных с японскими специалистами выездов по городу. При успешном тестовом запуске она будет внедрена и на других сложных дорожных участках во Владивостоке», — отметил Виталий Веркеенко.
Напомним, глава Владивостока совершил рабочую поездку в Китайскую Народную Республику и Японию. По приглашению Банка Китая делегация Владивостока впервые приняла участие в XXII Международной ярмарке
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