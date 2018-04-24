Источник: VLADNEWS

Первый «умный светофор» появится во Владивостоке в районе Второй речки. Об этом стало известно на встрече главы Владивостока Виталия Веркеенко с руководством японской компании «Киосан Электрик» в рамках рабочей поездки в Страну восходящего солнца на прошлой неделе. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Сотрудничество с этой компанией началось в 2017 году в рамках российско-японского проекта по формированию комфортной городской среды. Компания уже успешно реализовала свои программы по организации дорожного движения в Москве и Воронеже. Система «умных светофоров» позволила сократить время движения транспорта на участках до 40%, сообщили представители японской компании.

«Уменьшение дорожных заторов достигается за счет установки ультразвуковых детекторов и контроллеров, регулирующих работу светофоров в автоматическом режиме в зависимости от интенсивности движения на участке. Таким образом, не только увеличивается пропускная способность дорог, но и снижается расход топлива и количество выхлопных газов, что немаловажно», — отметил представитель «Киосан Электрик» на встрече с главой Владивостока.

Виталий Веркеенко подчеркнул, во Владивостоке начата масштабная работа по оптимизации дорожного движения.

«Владивосток один из самых автомобилизированных городов России, нагрузка на транспортную сеть колоссальная. Мы начали реализацию комплексной программы по минимизации дорожных заторов, в которую входит создание дублирующих автомагистралей и развязок, контроль качества дорожного покрытия и разметки, уменьшение количества аварийно-опасных участков, сокращение времени оформления ДТП, решение проблемы парковок и оптимизация транспортных потоков, в том числе за счет внедрения системы “умных” светофоров. Это та мера, которая не требует высоких финансовых и временных затрат, но позволит быстро разгрузить движение на сложных участках», — отметил глава Владивостока.

По итогам встречи стороны договорились о реализации пилотного проекта в районе пересечения улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. «Умные» светофоры на одном из самых оживленных и проблематичных участков будут установлены как для автомобилистов, так и для пешеходов. На встрече было отмечено, что завершить установку оборудования и пусконаладочные работы планируется в августе этого года, после чего начнется тестовая эксплуатация и мониторинг дорожной ситуации. В случае успешной реализации пилотного проекта масштаб внедрения системы умных светофоров может быть существенно увеличен, отметил глава Владивостока.

«Мастер-план, предложенный японскими экспертами, способен решить основные проблемы Владивостока. Мы внимательно изучаем все детали предложенных решений. Так, систему “умных” светофоров примеряли непосредственно в ходе совместных с японскими специалистами выездов по городу. При успешном тестовом запуске она будет внедрена и на других сложных дорожных участках во Владивостоке», — отметил Виталий Веркеенко.

Напомним, глава Владивостока совершил рабочую поездку в Китайскую Народную Республику и Японию. По приглашению Банка Китая делегация Владивостока впервые приняла участие в XXII Международной ярмарке торгово-промышленных предприятий в сфере трансграничных инвестиций и торговли, а также встретилась с руководством города Чжэнчжоу. Также глава Владивостока провел ряд деловых переговоров в Стране восходящего солнца по приглашению правительственной организации по развитию внешней торговли JETRO.