Видео со спасением пешехода на Бугринском мосту опубликовал МАСС

Вызов на телефон оперативного дежурного службы МАСС поступил 23 апреля в 22.38. Очевидцы сообщили, что на Бугринском мосту мужчина перебрался за перила и ведет себя неадекватно. На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж спасателей.

Они выяснили, что действительно мужчина 1971 года рождения находится за ограждением, что создает прямую угрозу его жизни. В ходе переговоров спасателям в 23.03 удалось убедить мужчину вернуться обратно на пешеходную дорожку моста. После этого его передали сотрудникам полиции.

Представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова подтвердила факт спасения мужчины на Бугринском мосту. «На месте присутствовали сотрудники полиции Кировского района, ГИБДД, спасатели. Мужчина был неадекватен, и его передали медикам скорой помощи». Известно, что сейчас бедолага находится в психиатрической лечебнице.