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07:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Светофор отключат на оживлённом перекрёстке в Челябинске 24 апреля

Причина отключения — ремонт объекта.

Источник: РИА "Новости"

Светофор отключат на пересечении проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев в Челябинске 24 апреля, сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По информации ЕДДС, светофоры на оживлённом перекрёстке не будут работать с 8 до 18 часов. Причина отключения — ремонтные работы на объекте.

Отметим, что по данным сервиса Яндекс. Пробки, загруженность дорог Челябинска на данный момент оценивается в 6 баллов, в месте отключения светофора скорость потока составляет 5−7 км/ч.

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