Светофор отключат на оживлённом перекрёстке в Челябинске 24 апреля

Источник: РИА "Новости"

Светофор отключат на пересечении проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев в Челябинске 24 апреля, сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По информации ЕДДС, светофоры на оживлённом перекрёстке не будут работать с 8 до 18 часов. Причина отключения — ремонтные работы на объекте.