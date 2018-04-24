Светофор отключат на оживлённом перекрёстке в Челябинске 24 апреля
Причина отключения — ремонт объекта.
Причина отключения — ремонт объекта.
Светофор отключат на пересечении проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев в Челябинске 24 апреля, сообщают в Единой
По информации ЕДДС, светофоры на оживлённом перекрёстке не будут работать с 8 до 18 часов. Причина отключения — ремонтные работы на объекте.
Отметим, что по данным сервиса Яндекс. Пробки, загруженность дорог Челябинска на данный момент оценивается в 6 баллов, в месте отключения светофора скорость потока составляет 5−7 км/ч.