В Музыкальном театре прошла прокурорская проверка

Руководителю театра было вынесено представление об устранении нарушения.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности полетов), ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Устранение выявленных в результате проверки нарушений взято прокурорами на контроль.