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07:35 (мск), источник: СуперОмск

В Музыкальном театре прошла прокурорская проверка

Представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры при проведении проверки в Омском музыкальном театре выявили неисправность в работе аэронавигационных огней на здании учреждения культуры.

Руководителю театра было вынесено представление об устранении нарушения.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности полетов), ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Устранение выявленных в результате проверки нарушений взято прокурорами на контроль.

Огни на зданиях устанавливают для безопасности воздушных судов. Омский аэропорт находится в черте города в Кировском округе.

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