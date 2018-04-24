В Музыкальном театре прошла прокурорская проверка
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Руководителю театра было вынесено представление об устранении нарушения.
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности полетов), ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Устранение выявленных в результате проверки нарушений взято прокурорами на контроль.
Огни на зданиях устанавливают для безопасности воздушных судов. Омский аэропорт находится в черте города в Кировском округе.