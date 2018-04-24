Басманный суд Москвы оставил в силе заочный арест пранкера Вольнова

Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте Никиты Кувикова, известного как пранкера Евгения Вольнова.

Украинский пранкер Никита Кувиков намеренно распространял слухи о сотнях погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», сообщает «РИА Новости». Басманный суд Москвы оставил решение о заочном аресте пранкера без изменений, апелляционную жалобу адвоката оставил без удовлетворения.

Решение о заочном аресте украинского пранкера было принято в конце марта, сейчас он объявлен в международный розыск. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».