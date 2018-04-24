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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Басманный суд Москвы оставил в силе заочный арест пранкера Вольнова

Никита Кувиков, более известный как пранкер Евгений Вольнов, намеренно распространял слухи о сотнях погибших при пожаре в «Зимней Вишне»

Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте Никиты Кувикова, известного как пранкера Евгения Вольнова.

Украинский пранкер Никита Кувиков намеренно распространял слухи о сотнях погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», сообщает «РИА Новости». Басманный суд Москвы оставил решение о заочном аресте пранкера без изменений, апелляционную жалобу адвоката оставил без удовлетворения.

Решение о заочном аресте украинского пранкера было принято в конце марта, сейчас он объявлен в международный розыск. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В ночь после трагедии в «Зимней Вишне» пранкер Евгений Вольнов (он же Никита Кувиков) обзванивал кемеровские морги, представляясь неким работником МЧС и сообщая о более чем 300 погибших при пожаре. Следственный комитет опубликовал официальное количество погибших в трагедии. Были опознаны и уже похоронены 60 человек.

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