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09:55 (мск), источник: "Российская газета"

В приморских ТЦ выявили более тысячи нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Приморского края выявила более тысячи нарушений правил пожарной безопасности при проверке торговых центров и других мест массового пребывания людей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверено более сотни заведений. И ни одно из них не осталось без замечаний.

«По 15 объектам в качестве обеспечительных мер заявлены ходатайства о приостановлении деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

Чаще всего в зданиях отсутствуют автоматические установки пожарной сигнализации, аварийного освещения на путях эвакуации. Запасные выходы загромождены горючими материалами, торговым и холодильным оборудованием, мебелью. В некоторых помещениях существующие системы дымоудаления и принудительной вентиляции не работают.

Проверку специалисты провели совместно с работниками регионального управления МЧС России и Дальневосточного управления Ростехнадзора. Это было сделано целенаправленно после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

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