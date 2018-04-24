«Дальневосточный гектар» в Приморье все популярнее у россиян

На втором месте по привлекательности находится Республика Саха (Якутия), где подано более 20 тысяч заявок. На третьем месте — Хабаровский край (16,9 тысяч заявок). Всего на получение земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» подано свыше 114,5 тысяч заявок. Около 46 тысяч граждан уже стали обладателями земли.

На получение земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» подано более 15,2 тысяч заявлений или свыше 13 процентов от общего количества заявок.

Больше всего коллективных заявок — свыше 5,6 тысяч заявок — фиксируется в Приморском крае. На втором месте — более 4,5 тысячи заявок — Республика Саха (Якутия). На третьем месте — почти 1,7 тысяч заявок — Хабаровский край.