Закрыть два торговых центра требуют в Тулуне
Приостановить в Тулуне работу торговых центров «Содружество» и «Гермес», пока в их зданиях не устранят нарушения требований о пожарной безопасности, требует Тулунский межрайонный прокурор.
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Приостановить в Тулуне работу торговых центров «Содружество» и «Гермес», пока в их зданиях не устранят нарушения требований о пожарной безопасности, требует Тулунский межрайонный прокурор.
Соответствующие исковые заявления он подал в Тулунский городской суд, который их сейчас рассматривает. Об этом 23 апреля 2018 года сообщает