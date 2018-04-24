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07:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Закрыть два торговых центра требуют в Тулуне

Приостановить в Тулуне работу торговых центров «Содружество» и «Гермес», пока в их зданиях не устранят нарушения требований о пожарной безопасности, требует Тулунский межрайонный прокурор.

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Соответствующие исковые заявления он подал в Тулунский городской суд, который их сейчас рассматривает. Об этом 23 апреля 2018 года сообщает пресс-служба суда. Нарушения в ходе проверки выявила межрайонная прокуратура с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору. Одно из нарушений в торговых центрах — неисправность пожарной сигнализации.

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