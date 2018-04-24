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09:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Центр Владивостока закроют на время демонстрации

1 мая во Владивостоке состоится традиционная праздничная демонстрация.

Источник: ДЕЙТА

На период ее проведения с 9 часов утра до 15 часов будет ограничено автомобильное движение на ряде улиц в центре Владивостока, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Капитана Шефнера;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;.

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— по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Суханова;.

— по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до дома № 3а по улице Петра Великого;.

— по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66-б по улице Светланская;.

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;.

— по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Пушкинская;.

— на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;.

— по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Металлистов;.

— по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Дальзаводская;.

На данный период будет организовано двустороннее движение на участке улицы Алеутская от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская.

Объезд будет осуществляться по Океанскому проспекту и улицам: Семеновская, Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова.

При этом акционерному обществу «Владивостокский морской торговый порт» рекомендовано ограничить въезд на территорию порта и выезд с нее 1 мая с 9 часов утра до 15 часов грузовых автомобилей общей массой свыше 5 тонн.

Михаил Грач.

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