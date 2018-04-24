Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Особенности королевских родов: как рождаются монархи Британии
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Первый в России граффити-принтер испытали в Новосибирске

Изобретатель Юрий Таршецкий собрал его из подручных материалов.

Новосибирский изобретатель Юрий Таршецкий создал первый в России граффити-принтер. Испытали его в холле второго корпуса государственного технического университета, здесь появилось изображение известного ученого Николы Теслы.

Устройство Юрий Таршецкий собрал из подручных материалов и деталей, его работа основана на пневматическом распылении краски. Придумано и название — «Мурал-принтер».

— Принтер печатает обычными акриловыми красками, которыми рисуют граффити, и может создавать рисунки практически любых размеров. Устройство может распечатать любое изображение, загруженное в формате jpeg, — рассказывают в пресс-службе вуза.

Подобные приборы в мире уже существуют, но российская разработка выгодно от них отличается. К примеру, наносимое пятно краски у нашего принтера меньше, а это значит, что и изображение получается четче. Также он менее требователен к качеству используемой краски.

Кстати, в вузе хотят провести соревнование между принтером и художником-граффитистом. Для их работ отдадут две наружные стены одного из корпусов. Дату граффити-баттла в вузе обещают назвать позднее.

Все новости региона
 Фотограф выложил в Сеть обнаженную съемку Ксении Собчак в стиле садо-мазо
Как отрастить бороду в домашних условиях
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Лавров заявил о русофобской подоплеке заявления G7 по России
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь