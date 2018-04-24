Первый в России граффити-принтер испытали в Новосибирске
Изобретатель Юрий Таршецкий собрал его из подручных материалов.
Изобретатель Юрий Таршецкий собрал его из подручных материалов.
Новосибирский изобретатель Юрий Таршецкий создал первый в России
Устройство Юрий Таршецкий собрал из подручных материалов и деталей, его работа основана на пневматическом распылении краски. Придумано и название — «Мурал-принтер».
— Принтер печатает обычными акриловыми красками, которыми рисуют граффити, и может создавать рисунки практически любых размеров. Устройство может распечатать любое изображение, загруженное в формате jpeg, — рассказывают в
Подобные приборы в мире уже существуют, но российская разработка выгодно от них отличается. К примеру, наносимое пятно краски у нашего принтера меньше, а это значит, что и изображение получается четче. Также он менее требователен к качеству используемой краски.
Кстати, в вузе хотят провести соревнование между принтером и