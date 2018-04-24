Лекарство от агрессии и депрессии разработали в Кольцово

Он позволит не только бороться с депрессией, но и справляться с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Эффективность уже доказали на трех видах животных, впереди клинические испытания на людях.

В маленьких лабораториях ученые из Кольцово делают большие открытия — разрабатывают препараты, аналогов которым нет в мире. Например, недавно вместе с томскими коллегами закончили доклинические испытания будущего лекарства против депрессии и агрессии. В основе — литий, который давно известен тем, что нормализует душевное состояние человека. Чаще всего его используют в виде карбоната лития — то есть специальной соли.

— Когда карбонат лития принимается внутрь, он моментально преодолевает все барьеры и попадет в мозг. И он при этом может натворить много бед в виде побочных реакций. Принимать его нужно определенную дозировку. Измерять концентрацию в крови, чтобы не дай Бог не попало больше, чем нужно. Задача была сделать препарат, который затормозил бы его выход — лития, — сообщил заведующая лабораторией Института клинической и экспериментальной лимфологии филиала ИЦиГ СО РАН Любовь Рачковская.

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Нашли. В итоге получился безопасный, нетоксичный препарат, который не только успокоит пациентов и выведет из депрессии, но и, как уверяют ученые, очистит организм от токсинов и нормализует ритмы головного мозга. Сможет бороться даже с тяжелыми неврологическими заболеваниями.

— Есть такая информация, что литий обладает нейропродуктивными, нейрогенеративными эффектами. И если провести дополнительные исследования и мы докажем, что наша лекарственная форма также сохраняет эти свойства лития, в перспективе возможно применение этого препарата и при паркинсонизме, болезни Альцгеймера и других нейрогенеративных заболеваниях, — сообщила младший научный сотрудник Института клинической и экспериментальной лимфологии ИЦиГ СО РАН Анастасия Котлярова.

В основе молекулы препарата — сорбентная матрица. Ее можно сравнить с губкой. Она впитывает в себя все плохое, что ее окружает, например, токсины. Каждая пора — это, грубо говоря, контейнер для действующего вещества — в нашем случае лития. Матрицу покрывают пленкой полимера. Она не дает литию быстро проникать в мозг — он поступает маленькими порциями. А значит, побочных эффектов не будет. Технология, которую много лет назад придумали в этом же институте, универсальна. С ее использованием в наукограде уже производят несколько продуктов. Чтобы лекарство против агрессии вышло на рынок, ученые нашли индустриального партнера. Им выступил резидент кольцовского бизнес-инкубатора. Вложил деньги в создание опытного производства.

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— Специально была создана производственная площадка. Было закуплено оборудование, на котором производились какие-то исследования. Все опытные образцы производились на нашем оборудовании, — сообщил директор фармацевтической компании «Санат’Арсен Муллагалиев.