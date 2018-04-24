В четверг в Пермь придет потепление

Многих пермяков сейчас интересует, когда же в Прикамье потеплеет. А жителей северных районов Прикамья — когда растает выпавший на севере края в эти выходные в рекордных количествах снег?

— Потепление к нам придет только в четверг, — говорит инженер ГИС-центра, кандидат географических наук Андрей Шихов. — Первая половина недели будет еще прохладной.

Во вторник, 24 апреля, температура воздуха в Перми днем не превысит +3 градусов. Могут пройти умеренные осадки в виде мокрого снега, — будет ощущаться влияние прошедшего по Прикамью циклона из Европейской части России, ветер сменит направление на северное.

В среду температура воздуха останется низкой, днем в Перми будет от +3 до +6 градусов.

В четверг приток холодного арктического воздуха в Прикамье наконец-то прекратится. И дневная температура воздуха начнет повышаться до климатической нормы. В Перми днем — до +10 градусов, по краю — от +7 до +12 градусов. Выпавший на севере Прикамья снег наконец-то растает.

Во второй половине недели дневная температура воздуха в Прикамье будет колебаться от +7 до +14 градусов. Не обойдется без осадков в виде дождя. Сильного ветра при этом не предвидится.