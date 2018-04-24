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07:18 (мск), источник: Om1.ru

Глава СУ СК России Бастрыкин вручил знак отличия омскому полковнику Ларисе Болдиновой

В Следственном комитете она отвечает за взаимодействие со СМИ.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин накануне встретился с сотрудниками СК России, отвечающими за взаимодействие со СМИ. Мероприятие было организовано на базе Московской академии Следственного комитета, где проходили курсы повышения квалификации.

В нем приняла участие и старший помощник руководителя Следственного управления по Омской области полковник Лариса Болдинова. Бастрыкин наградил нашу соотечественницу знаком «За отличную службу!» за добросовестное исполнение служебных обязанностей и эффективную службу.

Такой же знак отличия получили еще несколько коллег Ларисы Болдиновой из других регионов.

Александр Бастрыкин:

 — Подсказывайте своим руководителям, что нужно быть более чуткими к людям и их проблемам. Необходимо больше проводить выездных приемов, встреч с общественностью, представителями трудовых коллективов заводов, где не выплачивают заработную плату, встречаться с обманутыми дольщиками, общаться с детьми из сиротских учреждений.

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