Глава СУ СК России Бастрыкин вручил знак отличия омскому полковнику Ларисе Болдиновой

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин накануне встретился с сотрудниками СК России, отвечающими за взаимодействие со СМИ. Мероприятие было организовано на базе Московской академии Следственного комитета, где проходили курсы повышения квалификации.

В нем приняла участие и старший помощник руководителя Следственного управления по Омской области полковник Лариса Болдинова. Бастрыкин наградил нашу соотечественницу знаком «За отличную службу!» за добросовестное исполнение служебных обязанностей и эффективную службу.

Такой же знак отличия получили еще несколько коллег Ларисы Болдиновой из других регионов.

Александр Бастрыкин: