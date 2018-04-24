Глава СУ СК России Бастрыкин вручил знак отличия омскому полковнику Ларисе Болдиновой
В Следственном комитете она отвечает за взаимодействие со СМИ.
В Следственном комитете она отвечает за взаимодействие со СМИ.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин накануне встретился с сотрудниками СК России, отвечающими за взаимодействие со СМИ. Мероприятие было организовано на базе Московской академии Следственного комитета, где проходили курсы повышения квалификации.
В нем приняла участие и старший помощник руководителя Следственного управления по Омской области полковник Лариса Болдинова. Бастрыкин наградил нашу соотечественницу знаком «За отличную службу!» за добросовестное исполнение служебных обязанностей и эффективную службу.
Такой же знак отличия получили еще несколько коллег Ларисы Болдиновой из других регионов.
Александр Бастрыкин:
— Подсказывайте своим руководителям, что нужно быть более чуткими к людям и их проблемам. Необходимо больше проводить выездных приемов, встреч с общественностью, представителями трудовых коллективов заводов, где не выплачивают заработную плату, встречаться с обманутыми дольщиками, общаться с детьми из сиротских учреждений.