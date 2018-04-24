В Омске на 5 часов перекроют Красный Путь
О временном ограничении движения транспорта предупредили в омской Госавтоинспекции.
О временном ограничении движения транспорта предупредили в омской Госавтоинспекции.
С полуночи до 5 часов утра будет ограничено движение транспорта по улице Красный Путь на участке от 4-й Северной до 6-й Северной. В это время здесь проведут работы по ремонту высоковольтной линии в районе дома № 72.
В указанные часы закрытый участок можно будет объехать через 7-ю Северную.
В ГИБДД также призвали водителей быть бдительными на дороге, обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты.