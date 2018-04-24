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07:12 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на 5 часов перекроют Красный Путь

О временном ограничении движения транспорта предупредили в омской Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

С полуночи до 5 часов утра будет ограничено движение транспорта по улице Красный Путь на участке от 4-й Северной до 6-й Северной. В это время здесь проведут работы по ремонту высоковольтной линии в районе дома № 72.

В указанные часы закрытый участок можно будет объехать через 7-ю Северную.

В ГИБДД также призвали водителей быть бдительными на дороге, обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты.

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