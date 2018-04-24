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08:56 (мск), источник: Kazinform

Определены границы двух районов Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Границы Кегенского и Райымбекского районов Алматинской области установлены постановлением Правительства РК от 16 апреля 2018 года. Документ опубликован в официальных СМИ, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Ранее, 31 марта, согласно Указу Главы государства в области созданы новые административно-территориальные единицы: Кегенский район с административным центром в селе Кеген и Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района.

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Так, согласно постановлению Правительства, территория образованного Райымбекского района составляет 711937 гектаров. Границы обозначены следующим образом: северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Шалкодинского, Сумбинского и Узак батырского сельских округов, и граничит с Уйгурским районом Алматинской области.

Восточная граница проходит по существующей границе Сумбинского, Нарынкольского и Жамбылского сельских округов и Государственной границе Казахстана, проходящей по руслам рек Сумбе и Текес, граничащих с Китаем.

Южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, проходящей по юго-восточной части Жамбылского сельского округа, граничащего с Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой через пик «Хан Тенгри» северного Тянь-Шаня, а также существующим границам Тегистикского и Какпакского сельских округов.

Западная граница проходит по существующей границе Какпакского и Сарыжазского сельских округов через территорию коммунальского госучреждения «Нарынкольское лесное хозяйство» Райымбекского района Алматинской области.

Площадь Кегенского района составила 710298 гектаров. Границы обозначены следующим образом: на севере граничит с Енбекшиказахским и Талгарским районами Алматинской области через существующие границы Алгабасского, Сатынского, Узынбулакского сельских округов вновь образуемого Кегенского района Алматинской области.

Восточная граница проходит по существующей границе Какпакского и Сарыжазского сельских округов через территорию коммунального государственного учреждения «Нарынкольское лесное хозяйство» Райымбекского района Алматинской области.

Южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, граничащей с Кыргызстаном, через существующие границы Каркаринского, Болексазского, Шырганакского, Жаланашского, Карабулакского и Сатынского сельских округов.

Западная граница проходит по существующей границе Сатынского и Алгабасского сельских округов, граничащих с Карасайским районом Алматинской области.

Как сообщалось ранее, главой нового Кегенского района стал Талгат Баедилов, ранее занимавший пост заместителя акима Райымбекского района. Акимом же Райымбекского района назначен Жолан Умаров, занимавший эту же должность до разделения района на два.

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