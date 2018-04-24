Определены границы двух районов Алматинской области

Источник: Kazinform

Ранее, 31 марта, согласно Указу Главы государства в области созданы новые административно-территориальные единицы: Кегенский район с административным центром в селе Кеген и Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района.

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Так, согласно постановлению Правительства, территория образованного Райымбекского района составляет 711937 гектаров. Границы обозначены следующим образом: северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Шалкодинского, Сумбинского и Узак батырского сельских округов, и граничит с Уйгурским районом Алматинской области.

Восточная граница проходит по существующей границе Сумбинского, Нарынкольского и Жамбылского сельских округов и Государственной границе Казахстана, проходящей по руслам рек Сумбе и Текес, граничащих с Китаем.

Южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, проходящей по юго-восточной части Жамбылского сельского округа, граничащего с Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой через пик «Хан Тенгри» северного Тянь-Шаня, а также существующим границам Тегистикского и Какпакского сельских округов.

Западная граница проходит по существующей границе Какпакского и Сарыжазского сельских округов через территорию коммунальского госучреждения «Нарынкольское лесное хозяйство» Райымбекского района Алматинской области.

Площадь Кегенского района составила 710298 гектаров. Границы обозначены следующим образом: на севере граничит с Енбекшиказахским и Талгарским районами Алматинской области через существующие границы Алгабасского, Сатынского, Узынбулакского сельских округов вновь образуемого Кегенского района Алматинской области.

Восточная граница проходит по существующей границе Какпакского и Сарыжазского сельских округов через территорию коммунального государственного учреждения «Нарынкольское лесное хозяйство» Райымбекского района Алматинской области.

Южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, граничащей с Кыргызстаном, через существующие границы Каркаринского, Болексазского, Шырганакского, Жаланашского, Карабулакского и Сатынского сельских округов.

Западная граница проходит по существующей границе Сатынского и Алгабасского сельских округов, граничащих с Карасайским районом Алматинской области.