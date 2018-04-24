Микрорайону «Орбита» предрекли возможное обрушение

Дома микрорайона «Орбита» находятся в опасной близости от склона Енисея и могут в любой момент обрушиться. Об этом заявил депутат городского Совета и строитель Владимир Егоров на проходящей в эти минуты сессии.

В запросе на имя главы города, озвученном Егоровым, говорится, что «в ходе посещения в Красноярске объектов зимней Универсиады полпредом президента по СФО Сергеем Меняйло было обращено внимание на опасную близость домов микрорайона “Орбита” к южному склону реки Енисей, а также расположение на нем канализационных, тепловых сетей, техническое состояние подпорных стен, благоустройство территории группы жилых домов».

По данным Егорова, проект планировки данного микрорайона не был утвержден администрацией города, поэтому застройка проводилась хаотично, точечным методом.

«Расчет склона горы по данным геологических изысканий — 19 млн кубометров на сползание с учетом нагрузки запроектированного комплекса — не был произведен. Таким образом вышеизложенные факты свидетельствуют об угрозе сползания склона», — заявил депутат.

Он также добавил, что площадку для строительства специалисты изначально называли особо опасной, а существующие проблемы требуют принятия безотлагательных мер.

«Ранее было зафиксировано полное разрушение лестничных маршей, спусков к жилым домам, построенных по инициативе управляющей компании, подпорных стен, образование микротрещин, просадок площадок и лотков. Данные дефекты носят прогрессирующий характер», — добавил Егоров.

В итоге он предложил создать специальную комиссию с привлечение к участию всех застройщиков данного микрорайона, экспертов, специалистов МЧС, геологов, прокуратуры и службы строительного надзора, а также разработать программу мониторинга площадок строительства.