Микрорайону «Орбита» предрекли возможное обрушение
Строитель и депутат Егоров рассказал о проблемах.
Строитель и депутат Егоров рассказал о проблемах.
Дома микрорайона «Орбита» находятся в опасной близости от склона Енисея и могут в любой момент обрушиться. Об этом заявил депутат городского Совета и строитель Владимир Егоров на проходящей в эти минуты сессии.
В запросе на имя главы города, озвученном Егоровым, говорится, что «в ходе посещения в Красноярске объектов зимней Универсиады полпредом президента по СФО Сергеем Меняйло было обращено внимание на опасную близость домов микрорайона “Орбита” к южному склону реки Енисей, а также расположение на нем канализационных, тепловых сетей, техническое состояние подпорных стен, благоустройство территории группы жилых домов».
«Расчет склона горы по данным геологических изысканий — 19 млн кубометров на сползание с учетом нагрузки запроектированного комплекса — не был произведен. Таким образом вышеизложенные факты свидетельствуют об угрозе сползания склона», — заявил депутат.
Он также добавил, что площадку для строительства специалисты изначально называли особо опасной, а существующие проблемы требуют принятия безотлагательных мер.
«Ранее было зафиксировано полное разрушение лестничных маршей, спусков к жилым домам, построенных по инициативе управляющей компании, подпорных стен, образование микротрещин, просадок площадок и лотков. Данные дефекты носят прогрессирующий характер», — добавил Егоров.
В итоге он предложил создать специальную комиссию с привлечение к участию всех застройщиков данного микрорайона, экспертов, специалистов МЧС, геологов, прокуратуры и службы строительного надзора, а также разработать программу мониторинга площадок строительства.
«Прошу прислушаться к моим словам, чтобы предотвратить возможную катастрофу в Красноярске», — резюмировал он.