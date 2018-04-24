В Иркутске по-новому взглянули на проект реконструкции вокзала
Общественные слушания по развитию вокзального комплекса на станции
Общественные слушания по развитию вокзального комплекса на станции
Как сообщает 24 апреля
«Первый этап работ, предполагает реконструкцию пассажирского тоннеля с установкой лифтов для маломобильных граждан, островных платформ № 1 и 2, обустройство навесов, обновление систем освещения и навигации»
Главный архитектор Иркутска Сергей Александров отметил, что главная цель реконструкции — обеспечить удобство, комфорт и безопасность пассажиров. В первую очередь, для этого требуется изменить схему движения транспорта и организацию автостоянок.
«Необходимо четко разграничить потоки межмуниципального, общественного, частного транспорта, туристических автобусов, оставив перед вокзалом только места для посадки и высадки пассажиров», — сказал Сергей Александров.