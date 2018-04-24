В Иркутске по-новому взглянули на проект реконструкции вокзала

Как сообщает 24 апреля пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги со ссылкой на заместителя начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Александра Салонина, первый этап реконструкции вокзала начнётся уже в мае. По его словам, участие в слушаниях экспертов, горожан, представителей власти и ВСЖД позволило по-новому взглянуть на дизайн-проект реконструкции. Результаты мероприятия учтут при реализации этого масштабного проекта.