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09:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске по-новому взглянули на проект реконструкции вокзала

Общественные слушания по развитию вокзального комплекса на станции Иркутск-Пассажирский и прилегающей территории прошли в здании вокзала 23 апреля 2018 года.

Как сообщает 24 апреля пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги со ссылкой на заместителя начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Александра Салонина, первый этап реконструкции вокзала начнётся уже в мае. По его словам, участие в слушаниях экспертов, горожан, представителей власти и ВСЖД позволило по-новому взглянуть на дизайн-проект реконструкции. Результаты мероприятия учтут при реализации этого масштабного проекта.

«Первый этап работ, предполагает реконструкцию пассажирского тоннеля с установкой лифтов для маломобильных граждан, островных платформ № 1 и 2, обустройство навесов, обновление систем освещения и навигации»
Александр Салонин

Главный архитектор Иркутска Сергей Александров отметил, что главная цель реконструкции — обеспечить удобство, комфорт и безопасность пассажиров. В первую очередь, для этого требуется изменить схему движения транспорта и организацию автостоянок.

«Необходимо четко разграничить потоки межмуниципального, общественного, частного транспорта, туристических автобусов, оставив перед вокзалом только места для посадки и высадки пассажиров», — сказал Сергей Александров.

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