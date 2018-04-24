«День без турникетов»: как попасть на московские заводы и фабрики
Горожан также ждут театрализованные представления и концерты с участием звезд.
Горожан также ждут театрализованные представления и концерты с участием звезд.
11 и 12 мая в столице пройдет масштабная городская акция «День без турникетов», которую организует Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.
«Всего на 2018-й запланированы как минимум четыре познавательные городские акции “День без турникетов”, которые уже поддержали более ста предприятий. С экскурсией на перспективных московских производствах в этом году смогут побывать более 50 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и
В акции 11 и 12 мая примут участие более 50 предприятий, а также детские технопарки. Свои двери откроют
К акции приурочена открывшаяся 16 апреля на Чистопрудном бульваре фотовыставка со снимками Наталии Гарцевой, Виктора Бойко, Александры Земляниченко и Григория Ярошенко. Экспозиция посвящена работе столичных промышленных предприятий.
«В рамках акции “День без турникетов” мы предложим горожанам новый формат. Экскурсии на заводы будут совмещены с
Чтобы стать участником «Дня без турникетов», необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Регистрация начнется 27 апреля.