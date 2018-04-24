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07:30 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«День без турникетов»: как попасть на московские заводы и фабрики

Горожан также ждут театрализованные представления и концерты с участием звезд.

Источник: Агентство «Москва»

11 и 12 мая в столице пройдет масштабная городская акция «День без турникетов», которую организует Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Горожане смогут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, пообщаться с известными фотографами, артистами и журналистами, а также принять участие в перформансах на территории производственных комплексов.

«Всего на 2018-й запланированы как минимум четыре познавательные городские акции “День без турникетов”, которые уже поддержали более ста предприятий. С экскурсией на перспективных московских производствах в этом году смогут побывать более 50 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В акции 11 и 12 мая примут участие более 50 предприятий, а также детские технопарки. Свои двери откроют кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», технопарки «Нагатино», «Строгино», «Мосгормаш», технополис «Москва» и другие.

К акции приурочена открывшаяся 16 апреля на Чистопрудном бульваре фотовыставка со снимками Наталии Гарцевой, Виктора Бойко, Александры Земляниченко и Григория Ярошенко. Экспозиция посвящена работе столичных промышленных предприятий.

«В рамках акции “День без турникетов” мы предложим горожанам новый формат. Экскурсии на заводы будут совмещены с паблик-токами с популярными блогерами, театральными представлениями и концертами звезд прямо на производственных площадках. Основной целью является в интересной увлекательной форме рассказать и показать москвичам одни из лучших, необычных и самых интересных предприятий московской промышленности, попасть на которые в обычном режиме практически невозможно», — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Чтобы стать участником «Дня без турникетов», необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Регистрация начнется 27 апреля.

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