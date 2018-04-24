Самарские заключенные своими руками сделали сувениры к ЧМ 2018
Сотрудники УФСИН даже провели творческий вернисаж работ.
Сотрудники УФСИН даже провели творческий вернисаж работ.
Самарские осужденные похвалились творческими достижениями. Темой вернисажа самых интересных работ стал грядущий чемпионат мира 2018. Заключенные мастерили поделки из дерева, картона. Справились на «отлично»: эти сувениры хоть сейчас продавай в любой сувенирной лавке иностранным болельщикам. Как сообщает УФСИН по Самарской области, поделки представили из всех колоний.
Строгое жюри выбрало победителей. Ими стали осужденные, отбывающие наказание в ИК-3, ИК-6, ЛИУ-4, ИК-15, ИК-16, ОТБ, ИК-26, ИК-28 и УИИ. Сообщается, что лауреатов конкурса поощрили.
Напомним, ранее «КП-Самара» сообщала, что самарские заключенные помогают городу готовиться к ЧМ 2018. Так, они освоили производство полезных для города вещей: чугунных решеток, кованных оград, цветочных вазонов и плитки для тротуаров.