Самарские заключенные своими руками сделали сувениры к ЧМ 2018

Самарские осужденные похвалились творческими достижениями. Темой вернисажа самых интересных работ стал грядущий чемпионат мира 2018. Заключенные мастерили поделки из дерева, картона. Справились на «отлично»: эти сувениры хоть сейчас продавай в любой сувенирной лавке иностранным болельщикам. Как сообщает УФСИН по Самарской области, поделки представили из всех колоний.