Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала бунт в Армении и отставку премьера
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
Киев подтвердил, что 1 мая может начать наступление в Донбассе
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Вонь из квартиры Сердюкова и Васильевой возмутила соседей - СМИ
В Израиле назвали причину рака Караченцова
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарские заключенные своими руками сделали сувениры к ЧМ 2018

Сотрудники УФСИН даже провели творческий вернисаж работ.

Источник: 63.fsin.su

Самарские осужденные похвалились творческими достижениями. Темой вернисажа самых интересных работ стал грядущий чемпионат мира 2018. Заключенные мастерили поделки из дерева, картона. Справились на «отлично»: эти сувениры хоть сейчас продавай в любой сувенирной лавке иностранным болельщикам. Как сообщает УФСИН по Самарской области, поделки представили из всех колоний.

Строгое жюри выбрало победителей. Ими стали осужденные, отбывающие наказание в ИК-3, ИК-6, ЛИУ-4, ИК-15, ИК-16, ОТБ, ИК-26, ИК-28 и УИИ. Сообщается, что лауреатов конкурса поощрили.

Напомним, ранее «КП-Самара» сообщала, что самарские заключенные помогают городу готовиться к ЧМ 2018. Так, они освоили производство полезных для города вещей: чугунных решеток, кованных оград, цветочных вазонов и плитки для тротуаров.

Все новости региона
 Фотограф выложил в Сеть обнаженную съемку Ксении Собчак в стиле садо-мазо
Как отрастить бороду в домашних условиях
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Более 60% россиян тревожатся из-за роста цен
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Госдума разработает проект о наказании за исполнение санкций США
Выбор соседа и стюардессы в бикини: необычные услуги в самолетах
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь